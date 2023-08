escuchar

Una cuenta de Twitter se dedica a compartir distintas historias alrededor de los restaurantes y los mozos, pero también de empleadores y empleados. Como suele ocurrir, alguna de ellas sorprenden a sus seguidores por lo insólito de sus palabras.

La cuenta @soycamarero publica insólitos relatos alrededor del trabajo y una de sus últimas publicaciones llamó la atención de los usuarios de Twitter. En la imagen se ve la conversación entre un empleado y su jefe.

El empleado compartió una imagen en su historia de WhatsApp donde se lo vio disfrutar del día libre. Pero, cuando su jefe lo vio, no le gustó nada y se lo hizo saber: “Qué bonito tomándote selfies cuando se te pidió que vinieras este sábado a apoyar a tus compañeros en la bodega”.

La conversación entre un empleador y un empleado

Sin ningún tipo de problema, el joven le respondió: “Yo descanso los sábados, señor, y no había pago extra”. Esto indignó más a su superior, que no dudó en reprocharle: “O sea, ¿que si no te pagan no vas? ¿Es tu excusa?”.

La publicación se viralizó en Twitter y superó los 19 mil likes. “No es un caso aislado (ni minoritario) pero verlo así y en WhatsApp breve impacta. Se rompió definitivamente el temor de dejarlo por escrito. Les da igual. Y esa es una muy mala noticia”; “Hay jefes que no tienen vergüenza”; “Es una táctica muy utilizada por ciertos empresarios. Trasmitir a sus compañeros que si ese día han estado jod**s y sobrecargos es únicamente culpa del compañero que se negó a ir, consiguiendo que le caigan el peso de la culpa con la consiguiente condena al ostracismo. Lo he sufrido”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios ante el posteo.

Debajo otros usuarios comentaron: “No hombr, trabajo gratis y además si había tanto curro contrata a más gente, no te jode”, “¿Esta gente está mal de la cabeza o qué pasa aquí?”, “No hay peor cosa que tu jefe se meta en tu vida privada. Esa es una línea roja que jamás se debe consentir que traspasen. Que llame a su primo o a su cuñado, al resto que les pague y que se entere como buen empresario, que las horas extras no son obligatorias”.

