escuchar

Cada vez son más los extranjeros que se sienten atraídos por conocer la cultura argentina. De hecho, algunos abandonan sus países de origen para migrar al sur de América e iniciar una nueva etapa en sus vidas, rodeados de mate, numerosas reuniones de compañeros de trabajo y amigos, y también asados. Recientemente, un joven estadounidense se hizo viral luego de imitar cómo vive un ciudadano de este país latinoamericano el día a día.

Se trata de Zac Morris, que en TikTok tiene casi tres millones de seguidores, una poderosa cifra que se estima siga en aumento. Lo cierto es que este hombre, originario de Estados Unidos, se dedica principalmente a ofrecer clases de inglés, pero encontró en las redes un espacio para hablar de las diferencias entre su idioma natal y el español, al mismo tiempo que aporta datos curiosos.

Un estadounidense explicó con una parodia cómo es la vida de un argentino

Si bien Morris vivió un tiempo en Colombia, esto le permitió conocer poco a poco la cultura de los latinoamericanos. Sin embargo, aunque desde México hasta la Argentina se hable el mismo idioma, lo cierto es que cada país se diferencia por sus costumbres y cultura.

Tras su paso por Colombia, Zac continuó a la Argentina, donde quedó asombrado en Buenos Aires por la variedad de la gastronomía y el ánimo de las personas de reunirse para pasar el rato, conversar, comer o simplemente tomar un café.

Zac Morris, ciudadano estadounidense, vivió en Colombia antes de mudarse a la Argentina TikTok/@zacmorriss_

En un video que el hombre publicó en sus redes, se dedicó a explicar con tono de humor cómo es un día en la vida de un argentino. El clip se hizo viral y, hasta el momento, suma 2,6 millones de reproducciones en TikTok.

“Primero me levanto y me pongo las Crocs”, expresa el joven al inicio del video. “Después saludo a Messi: ‘te amo’”, continuó. Luego, se dirigió a la cocina a prepararse el primer mate del día, “porque la vida no tiene significado si no hay mate”, añadió.

Zac Morris imita la discusión diaria de los argentinos en torno al aumento del dólar TikTok/@zacmorriss_

En la siguiente escena, Zac se dispone a desayunar “y se enoja porque los precios subieron nuevamente”, una constante en el país, dada la inflación presente. “Mientras desayuno, pienso en lo grande que es ser argentino”, expresó, como broma. Más adelante, explicó que tomaba mate en todo momento: mientras caminaba, cuando esperaba el transporte público, e incluso una vez en él. “Tomo mate todo el tiempo”, dijo.

“Almuerzo asado y pienso en lo grande que es ser argentino. Por la tarde busco a Messi otra vez y le doy un beso”, continuó. Luego, comenzó a enumerar las razones por la que podría maldecir a diario, como es el caso del frío en invierno o que el transporte público no se detenga en las paradas asignadas.

En la Argentina, Zac Morris cena empanadas cuando en los demás países la gente ya suele acostarse a dormir TikTok/@zacmorriss_

De inmediato, el estadounidense agregó un momento clave en la vida de los argentinos y que es reunirse con las amistades. “Me veo con mi amigo y le doy un beso. Luego nos enojamos, pero luego nos despedimos con mucho cariño”, sostuvo.

Cerca de la hora de la cena, Morris explicó que en realidad en la Argentina se merienda a esa hora y se come mucho más tarde. “Por la noche, me enojo con el enemigo de todos los argentinos: el dólar”, expresó y luego cierra el día con unas empanadas “y piensa en lo grande que es la Argentina”.

LA NACION