Estas son las bebidas que los bartender jamás ordenarían en invierno

Con la llegada de la temporada festiva, es momento de dejar de lado las margaritas y piñas coladas, y optar por bebidas más acordes con el clima. Sin embargo, no todos los cocteles calientes ofrecen una experiencia realmente gratificante. En un esfuerzo por ayudar a los consumidores a evitar pérdidas innecesarias, Business Insider consultó con bartenders, sommeliers y jefes de barra sobre qué bebidas calientes no vale la pena pedir y qué opciones serían mejores sustitutos.

Por ejemplo, aunque el chocolate caliente con alcohol es una opción típica de las fiestas, los sabores a menudo no logran un buen balance. En su lugar, un café irlandés es una alternativa recomendada en lugar del tradicional cóctel de ron caliente con mantequilla.

Los cocteles que los bartenders no pedirían aunque sea invierno

Evitar ron caliente con mantequilla

El cóctel de ron caliente con mantequilla, que se prepara con ron, mantequilla, agua caliente, especias y azúcar, puede ser difícil de lograr en su punto exacto, según Bernadette James, sommelier de Stages at One Washington y The Living Room. James recomienda optar por un café irlandés con Bailey’s y crema batida, pero sugiriendo que el camarero sustituya el whisky irlandés por un ron especiado, para una opción más sabrosa y bien equilibrada.

El vino está “sobrevalorado”

Stevie Johns, propietario de June Bar Mobile Bartending, es tajante al afirmar que el vino caliente no debería ser una opción en los bares. A pesar de la adición de brandy o canela, Johns opina que el vino debe consumirse a temperatura ambiente. En su lugar, recomienda pedir una sidra de manzana caliente con un toque de bourbon, una alternativa mucho más reconfortante y deliciosa.

El ponche no siempre funciona

Aunque un ponche caliente puede sonar atractivo, no es la opción más práctica ni sabrosa en muchos bares, ya que la variedad de ingredientes necesarios para prepararlo correctamente puede ser un desafío. Jordan Antley, barman de Calissa en los Hamptons, señala que es difícil encontrar bares con los ingredientes adecuados, como especias enteras y canela. En cambio, sugiere un whisky con jengibre caliente, que es sencillo de hacer y también proporciona el calor reconfortante que se busca.

El chocolate caliente con alcohol puede ser una mala elección

Bryce Tomberlin, gerente general y barman de The Mountaineering Club, advierte al medio que el chocolate caliente con alcohol puede ser una bebida demasiado dulce, lo que altera el equilibrio de sabores. En lugar de este cóctel, recomienda el clásico café irlandés, que, aunque similar, tiene un sabor mucho más equilibrado gracias a su mezcla de whisky irlandés, café caliente, azúcar y crema.

Evitar pedir un cóctel Tom and Jerry

Levi Tyma, gerente general y barman del Central Park Bar en Chicago, menciona que el cóctel Tom and Jerry, que combina leche, huevos, licor y especias, es complicado de preparar y no siempre ofrece la mejor experiencia. Si se busca una bebida cálida y reconfortante, Tyma sugiere que es más práctico pedir algo tradicional como un café irlandés o un whisky caliente, que resultan más simples y agradables.