Así afecta a Florida la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía de votantes

En un movimiento que busca reforzar la seguridad electoral, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone requisitos más estrictos para verificar la ciudadanía de los votantes en territorio norteamericano. La medida, que apunta a evitar el fraude y la interferencia extranjera, podría tener un impacto significativo en Florida, un estado clave con una población migrante considerable y un historial de disputas electorales.

El nuevo escrutinio sobre los votantes en Florida: así impacta la decisión de Trump

La orden ejecutiva exige que, en un plazo de 30 días, la Comisión de Asistencia Electoral implemente un sistema que obligue a los ciudadanos a presentar documentos que acrediten su nacionalidad al registrarse para votar. Entre los documentos aceptados figuran pasaportes estadounidenses, identificaciones compatibles con la Ley REAL ID o credenciales militares.

Donald Trump firma orden ejecutiva para verificar ciudadanía de votantes en EE.UU., con impacto directo en Florida, estado con 900 mil inmigrantes indocumentados

Florida alberga una relevante población de inmigrantes. Según el America First Policy Institute, se estima que alrededor de 900 mil inmigrantes indocumentados residen en el estado, lo que representa aproximadamente un poco más 4% de la población total. Sin embargo, no hay evidencia sustancial que indique que estos individuos participen de forma masiva e ilegal en el proceso electoral.

Si bien la preocupación por la participación de no ciudadanos en las elecciones fue un tema recurrente, los datos indican que tales casos son extremadamente raros en Florida. Por ejemplo, en 2022, se procesaron dos casos de votantes no ciudadanos en un electorado de 13,5 millones de personas, según informó Reuters. Estos números sugieren que la incidencia de votación ilegal por parte de no ciudadanos es mínima en comparación con el total de votantes registrados.

A pesar de la baja incidencia, hubo casos notables recientes que captaron la atención pública. En enero de 2025, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida arrestó a James Ross Wightman, un ciudadano británico de 65 años, por seis cargos de votación ilegal. El hombre, quien residía ilegalmente en Estados Unidos, utilizó un certificado de nacimiento falso de Ohio para obtener una licencia de conducir del Estado Soleado y posteriormente votó en seis sufragios locales y nacionales entre 2022 y 2024.

Más recientemente, en febrero de 2025, Carlos Jose Abreu, un ciudadano dominicano de 45 años que residía ilegalmente en el condado de Broward, fue acusado de hacerse pasar por ciudadano estadounidense al registrarse para votar y al sufragar en una elección federal. También enfrentó cargos por posesión ilegal de un arma de fuego, según confirmaron desde el Distrito Sur de Florida de la Fiscalía de Estados Unidos.

Acceso a bases de datos y revisión de padrones de Florida: ¿cómo evitar errores?

Uno de los puntos de la orden es la exigencia de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comparta con los estados información sobre el estatus migratorio de las personas registradas para votar. Esto incluye:

Florida tiene 13.5 millones de votantes registrados, pero solo dos casos de votación ilegal por no ciudadanos fueron reportados en 2022

Verificación en tiempo real : los funcionarios electorales de Florida podrán acceder a sistemas federales para cotejar la ciudadanía de los votantes sin costo alguno.

: los funcionarios electorales de Florida podrán acceder a sistemas federales para cotejar la ciudadanía de los votantes sin costo alguno. Revisión de registros : el DHS analizará las listas de votantes del estado y las contrastará con bases de datos migratorias.

: el DHS analizará las listas de votantes del estado y las contrastará con bases de datos migratorias. Sanciones: el gobierno federal podría retener fondos a Florida si no cumple con los nuevos requisitos.

Según un informe del Brennan Center for Justice, en 2020, al menos 30 mil personas en todo el país norteamericano fueron eliminadas erróneamente de los padrones electorales por confusiones con nombres similares o errores administrativos. Esto abre el debate sobre si la medida de Trump podría generar exclusiones injustas.

Cambios en el voto por correo y plazos electorales en Florida

Otra arista es la prohibición de contar boletas recibidas después del día de la elección, algo que Florida ya cumple. No obstante, la orden presiona para que todos los estados adopten estándares más rígidos, como:

Carlos Jose Abreu, dominicano indocumentado, fue acusado en 2025 de registrarse como votante y participar en elecciones federales en Florida

Eliminar el voto por correo sin justificación : idea que surge del modelo de países como Dinamarca, donde solo se permite este método para quienes no pueden sufragar en persona.

: idea que surge del modelo de países como Dinamarca, donde solo se permite este método para quienes no pueden sufragar en persona. Auditorías de sistemas electorales: el gobierno federal revisará la seguridad de los sistemas de registro de votantes electrónicos para evitar hackeos o manipulaciones.

Mientras la administración Trump insiste en que estas medidas protegerán la integridad electoral, críticos argumentan que podrían suprimir el voto de minorías y personas vulnerables. En Florida, el equilibrio entre transparencia y accesibilidad será clave en los próximos comicios.