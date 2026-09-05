Esther Cañadas, modelo, y su pasado preocupante: “Durante años solo desayuné, almorcé y cené arroz blanco”

Esther Cañadas fue una de las grandes figuras de las pasarelas internacionales durante la década del 90. Trabajó para reconocidas firmas y construyó una carrera que la convirtió en una referente de la moda española. Sin embargo, a pesar de su éxito, durante sus primeros años en el rubro atravesó grandes carencias.

La modelo recordó que tenía apenas 15 años cuando se mudó a Barcelona para intentar abrirse camino en la industria. En aquel momento debía desenvolverse por su cuenta y todavía no contaba con los conocimientos necesarios para organizar muchas cuestiones de la vida cotidiana, entre ellas la preparación de sus comidas.

Esther Cañadas reveló el secreto de su figura (Foto: Instagram @esthercanadasofficial)

Durante una entrevista al programa El Hormiguero, Cañadas contó que, en aquellos primeros años, su alimentación se redujo prácticamente a un solo plato. “Durante años, solo desayuné, almorcé y cené arroz blanco”, reveló sobre la rutina que mantuvo mientras comenzaba su carrera.

Según explicó, el arroz era una de las pocas preparaciones que sabía cocinar. Entre los viajes, las sesiones fotográficas y los compromisos laborales, recurría una y otra vez a la misma comida por su sencillez. Al medir 1.79 metros, esta comida la llenaba y la mantenía siempre en los pesos que necesitaba para ser convocada por las marcas internacionales.

La modelo reconoció que fue siempre importante para ella hablar de la alimentación, debido a los graves problemas alimenticios que vivían muchas mujeres (Foto: Instagram @esthercanadasofficial)

Con el paso de los años entendió que, además de tener un cuerpo hegemónico, también necesitaba que el mismo se encontrara en un buen estado de salud. “Siempre fui muy consciente de que tenía una responsabilidad. En esa época se hablaba mucho de la pérdida de peso, y para mí fue fundamental dejar bien claro que yo comía. Era un tema serio, y no quería que llegara el mensaje erróneo a la gente joven”, explicó en diálogo con la revista de moda Harper’s Bazaar.

Actualmente, Esther cuenta con más de 174 mil seguidores en redes sociales, a quienes además de compartirles fotos y videos de sus trabajos en la industria de la moda, también suele dejarles mensajes motivacionales para cuidar el cuerpo y la mente. “Amor propio: Aprecio, respeto y valoración que una persona siente por sí misma, que se refleja en cuidarse, reconociendo tu valor, atendiendo tus necesidades y poniendo límites sanos”, escribió en uno de sus últimos posteos, llamando a concientizar sobre el respeto por uno mismo.