Esto es lo que tenés que hacer si "se te escapa un Me Gusta" en una publicación

Un usuario de Twitter compartió un posteo exclusivo para stalkers Crédito: Shutterstock

El que no haya escarbado en el perfil de un ex, un interés amoroso o un amigo del pasado, que tire la primera piedra. Suele ser tarde, vamos de perfil en perfil de Instagram sin prestar demasiada atención y hasta abrimos las fotos para verlas con claridad. Ahí es cuando ocurre: en vez de ir para atrás, volver al inicio o cerrar la aplicación, nuestros pulgares nos traicionan y le damos un Me Gusta. El corazón aparece rojo, pensamos que es demasiado tarde.

Aunque hagamos lo deshagamos, la notificación ya llegó a destino. Si es alguien cercano, una novia, una amiga, un primo o hasta un compañero del trabajo, puede no ser demasiado grave. Pero si no seguimos a esa persona o ni siquiera sabe que existimos, quedamos demasiado en evidencia. Un usuario de Instagram encontró un truco que le puede ser útil a más de uno.

Se trata de @juanseriera1, estudiante de Ingeniería en Sistemas, que asegura que si le damos Me Gusta a la última foto (si esta es reciente), luego de haberle sacado el like a la foto vieja, solo le llega notificación por el segunda. El consejo se hizo viral, con más de 60 mil Likes en Twitter.

Funciona porque así solo hay registro de haber visto una publicación reciente, y no significa que uno haya estado mirando durante horas un perfil hasta llegar a darle like a una foto de 2015.

Este éxito llevo a una continuación: bloquear y desbloquear a la persona, para que así no le llegue la notificación. Y terminó con un consejo demoledor para cuando todo el resto falla: "Y si lo seguís y la última foto es muy vieja, tirate de un puente".