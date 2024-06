Fernando Valladares, científico: “Necesitamos más compromiso y menos postureo ambiental”

Escuchar

“¿Aún tenemos tiempo para recuperar el planeta? Quiero contestar esa pregunta de una forma muy clara y positiva: siempre se está a tiempo para algo. Hay muchas trampas en el tiempo. Degradar suele ser rápido; recuperar, lento. Tal vez lleve diez o veinte años ver los efectos de lo que hagamos hoy. Hay que confiar en hacer bien las cosas hoy, aunque no las veamos a corto plazo. Pero claro que estamos a tiempo”.

Quien habla es el español Fernando Valladares, doctor en Ciencias Biológicas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con más de 30 años de experiencia en la investigación de los efectos del cambio global en los ecosistemas terrestres.

“El problema –continúa el científico– es haber retrasado muchas de las decisiones. Hay cosas que hace 20 años podríamos haber hecho con menos esfuerzo para estar hoy en unas condiciones de calentamiento global más seguras. A esa oportunidad la hemos perdido. Lo mismo cuando extingues una especie: ya no se puede dar marcha atrás. Pero no significa que hayamos perdido todas las oportunidades. Esto no es todo o nada. Cuanto antes hagamos cosas con más intensidad, más radicalidad, no hagamos un postureo ambiental, sino acciones decididas, mantendremos a nuestro alcance más escenarios”.

Su mirada es a la vez realista y optimista, y engloba muchas veces ideas complejas que sin embargo es capaz de transmitir con notable claridad. Este intercambio con grupo de jóvenes integra uno de los tantos e interesantísimos episodios de Aprendemos juntos 2030, la plataforma a través de la cual BBVA comparte una gigantesca y valiosa cantidad de contenidos que nos animan a luchar por un mundo más inclusivo y más respetuoso con el planeta.

¿Qué hay de nuestro contacto con la naturaleza?

“Nuestro vínculo con la naturaleza se parece más a una guerra que a una relación armoniosa. Cuando uno vive en contacto con la naturaleza, bien sea porque vive en una zona rural o porque su cultura le ha mantenido conectado con ella, es otra la forma en la que cuida un árbol, o en la que riega una planta, o en la que le da de comer a su mascota”, expresó Valladares. Y remató: “Esa relación que tiene un punto de cariño, de complicidad, de respeto, se pierde cuando convertimos a la naturaleza en un puro objeto que está a nuestro servicio”.

Según el experto, para tener otra relación con la naturaleza tenemos que tener otro código de valores, entender las conexiones, funcionar distinto, cambiar muchas cosas. “Transformarnos no es fácil, pero sabemos cómo hacerlo, y sobre todo: hay mucho que ganar. Tenemos una oportunidad histórica para hacer las cosas de otra manera”.

Fernando Valladares participó de Aprendemos juntos 2030, la propuesta educativa y transformadora de BBVA.

Con la meta de transformar

Aprendemos juntos 2030 es la iniciativa educativa y transformadora de BBVA que a través de charlas inspiradoras con personalidades de las disciplinas más diversas promueve que las oportunidades de esta nueva era estén al alcance de todos.

“La meta más importante del proyecto es fomentar la educación a través de la sostenibilidad, para ayudar a las personas a construir un futuro más verde e inclusivo”, comentan quienes llevan adelante la plataforma que por su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha recibido el reconocimiento de las Naciones Unidas.

