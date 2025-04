4 ideas divertidas para mantener la chispa viva en el matrimonio

Mi esposo, Tom, y yo usamos una serie de señales con las manos cuando salimos juntos. Cuando le lanzo una mirada significativa y me acaricio la barbilla, significa “tengo un buen chisme para ti”. Un discreto tirón al lóbulo de la oreja izquierda significa “hora de irnos”. (Aunque, ahora que lo he revelado, este gesto ya no se podrá usar).

Las señales secretas pueden parecer algo de secundaria. Pero también son divertidas.

En la edad adulta, jugar puede no resultar natural. Pero jugar ayuda a lidiar con el estrés y aumenta la satisfacción vital. También ayuda a las personas en una relación a sentirse más unidas. Comportamientos lúdicos como el humor, las bromas o el coqueteo también pueden recordar los primeros días de la relación, según John Kim y Vanessa Bennett, la pareja de terapeutas que escribió “It’s Not Me, It’s You”.

Pero las relaciones lúdicas no siempre surgen de forma natural, advierte Roslyn Ashford, consejera profesional con licencia en Mississippi. “Hay que inventar o buscar estos momentos de diversión”, añade. A continuación, cómo lograrlo.

Cultivar bromas internas

Las investigaciones han confirmado lo que intuitivamente ya se sabe: el humor es un elemento clave del juego adulto. “Así que hay que buscar pequeñas oportunidades para añadir un toque de humor a lo largo del día”, sugiere Gaya Kodiyalam, terapeuta en la ciudad de Nueva York.

“Se puede cultivar un lenguaje propio”, dice Kodiyalam. Ella y su esposo tienen tantos apodos, comenta, que rara vez se llaman por su nombre de pila.

También han desarrollado una serie de rituales divertidos. La pareja tiene un abrazo matutino especial al que llaman “meneo”.

Estas palabras y hábitos “realmente construyen intimidad”, afirma.

Las investigaciones han confirmado que el humor es un elemento clave del juego adulto Shutterstock

Los chistes son otra forma de añadir un toque divertido. Durante años, Tom y yo teníamos una broma recurrente sobre Baby Doll, un bebé de plástico que nuestra hija había cubierto de tatuajes con rotulador. Con los años, Baby Doll había adquirido un aspecto mugriento y siniestro.

Así que ponía a Baby Doll en varias poses —en la heladera, en la ducha— para asustar a Tom. Inmaduro, lo sé. Pero divertido.

Enviar un mensaje tonto

La Dra. Ashford cuenta que ella y su pareja se enviaban memes y emojis para reírse.

Le dije a Ashford que a veces trato de encontrar los emojis con menos sentido para enviárselos a Tom, sin comentarios, como una langosta o un CD.

“En lugar de enviar mensajes de texto con oraciones podrías hablar solo en lenguaje emoji y hacer que tu pareja desentrañe tu mensaje críptico”, aconseja Ashford.

Un amigo mío le envía a su esposo, que viaja mucho por trabajo, fotos divertidas de su perro para hacerlo reír. A veces es un primer plano de la perra inhalando su comida; otras veces, dibuja sobre este un sombrero o pañuelo alegre.

Planificar una cita sorpresa

A Kim y Bennett les gusta turnarse para organizar una cita misteriosa. Uno se encarga de toda la planificación, “y el otro solo tiene que presentarse”, señala Kim. Sus citas han incluido escalada en roca y alquilar un descapotable para un paseo panorámico.

Bennett afirma que una buena fuente de ideas para citas son las Experiencias Airbnb, actividades innovadoras dirigidas por expertos locales, muchas de las cuales no son costosas.

La persona sorprendida debe tener la mente abierta y una buena actitud, añade Bennett. “Y si la cita no sale como estaba previsto, se trata de otra broma privada”, dice.

Una buena fuente de ideas para citas son las Experiencias Airbnb Shutterstock

Kodiyalam anima a las parejas en su consultorio a pensar en actividades que los hicieron sentir más vivos cuando eran más jóvenes y a descubrir cómo hacer “una versión actualizada de ellas”.

Una pareja que atendió recordaba las búsquedas del tesoro y las carreras de obstáculos, así que Kodiyalam sugirió que probaran juntos una sala de escape. Si ambos disfrutaban de pintar de niños, se puede probar con una sesión de “pintar y beber”.

Convertir una situación cotidiana en un juego

“Hay que aligerar el día buscando maneras de convertir las tareas del hogar en un juego”, sugiere Kodiyalam. Se puede organizar un concurso para ver quién prepara el plato más creativo con ingredientes que haya en la heladera o la despensa, o quién ordena un área de la casa más rápido.

En un reciente paseo por el supermercado con Tom, dividí nuestra lista de compras y le dije que quien terminara primero ganaría un cupón de cinco dólares. Estos billetes no le inspiran la misma avaricia que a mí, pero a Tom le encantan los desafíos. Corrió por los pasillos del supermercado como un héroe de acción con cara seria, y ganó el juego.

Una buena idea para hacer en pareja es la de turnarse para organizar citas atípicas Freepik

Por Jancee Dunn.

Por The New York Times

The New York Times

