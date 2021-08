Festival de Woodstock: cómo se organizó y por qué sigue generando ganancias

El 5 de agosto de 1969 se llevó a cabo el festival de Woodstock, un acontecimiento histórico para la música y el arte, en el pueblo homónimo situado en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos.

El festival de Woodstock es un símbolo de la historia de la música y el rock, dado que contó con la presencia de reconocidos artistas como:

Jimmy Hendrix



Janis Joplin



La banda “The Who”



Jefferson Airplane



Esta región situada al norte de Nueva York quedó teñida por la música, la cultura típica de los años ‘60 y el descontrol relacionado a las drogas, la rebeldía y los símbolos indiscutibles del rock de aquellos tiempos.

Cómo se organizó el festival de Woodstock

Algunas fuentes aseguran que el evento duró 3 días y otras dicen que fueron 5. Lo cierto es que el festival de Woodstock se parece a lo que en nuestros tiempos es el Lollapalooza, también estadounidense y más representativo de los géneros indie, alternativo y punk rock.

Sus organizadores fueron cuatro empresarios liderados por el promotor Michael Lang. El objetivo era cobrar una entrada relativamente barata y aspirar a la masividad del público, algo que fue posible concretar; tal como ocurría con otros eventos similares de Estados Unidos y Europa. El valor de la entrada rondaba los 18 dólares por persona.

En total, unas 500.000 personas acudieron al festival de Woodstock, que fue celebrado en una pequeña granja lechera en la localidad de Bethel, a 70 kilómetros del pueblo.

Aunque el lema del festival coincidía con el movimiento pacifista de la década del ‘60 en los Estados Unidos “amor y paz”, tres personas murieron durante el desarrollo continuado de conciertos. Dos de ellas lo hicieron por sobredosis de drogas y otra por un accidente en el campo, cuando un espectador se quedó dormido y fue atropellado por un tractor de la zona.

Una manera de revivir Woodstock

Las películas que narran la realidad norteamericana en plena guerra de Vietnam y el movimiento hippie de aquella época despiertan gran interés en el público. El festival de Woodstock también cuenta con su propio film.

Se llama “This way to Woodstock… the movie” y es un formato de documental dirigido por Michael Wadleigh. La edición de este film estuvo a cargo de Martin Scorsesse, lo que lo llevó a convertirse en la película más taquillera de Estados Unidos en el año 1970.

Tal fue el éxito que la obra ganó el Oscar a Mejor Documental en 1971 y se vio en prácticamente todos los países del mundo, lo que le otorgó aún más fama y reconocimiento al emblemático festival.

La razón por la que Woodstock sigue dando ganancias

Aunque la secuela del festival fue un completo fracaso ya que los disturbios y la violencia no tardaron en llegar, esta localidad se ha convertido en una marca en sí misma que sigue en auge.

Los productos vinculados al festival generan al menos 20 millones de dólares en ventas al año. Epic Rights, la compañía que comercializa y gestiona la mercadería, así lo confirmó.

Sin gastar de más, es posible revivir los mejores momentos del festival online y deleitarse con interpretaciones como la de Jimmy Hendrix, tocando el himno nacional estadounidense en un inolvidable solo de guitarra.

