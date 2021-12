Fillers de ácido hialurónico: este es el secreto del furor

Después de más de un año escondidos tras el barbijo -aunque con una fuerte exposición en videollamadas, redes y selfies- los argentinos cambiamos nuestra forma de mirarnos. El rostro volvió definitivamente a los primeros planos: un estudio realizado en nuestro país por Allergan Aesthetics muestra un importante aumento de las consultas estéticas.

Entre los tratamientos más demandados rankean los rellenos de ácido hialurónico que, más conocidos como “fillers”, terminaron de consagrarse como la intervención estrella. La clave del éxito tiene que ver con que el tratamiento busca acentuar la naturalidad y defender la diversidad, muy lejos de la idea de hacernos a todos iguales. De lo que se trata, más bien, es de subrayar nuestras diferencias y aquellos rasgos que nos hacen únicos.

“Después de más de un año de pandemia los pacientes sienten que han perdido lozanía y juventud en la piel y extrañaban los tratamientos con ácido hialurónico que se destacan por ser rápidos, ambulatorios y efectivos”, señala el doctor Raúl Banegas, cirujano plástico y especialista en estética. Y precisa: “El hialurónico retiene agua, genera formación de nuevo hialurónico, complementa la estructura ósea, el contorno de la cara, las arrugas y los surcos del rostro”.

De acuerdo a los especialistas hablamos de tratamientos rápidos, muy efectivos y mínimamente invasivos: de hecho basta con una o dos visitas al consultorio para resolver y tratar las imperfecciones.

Sus resultados se ven de inmediato y duran un año o dos, dependiendo del producto que se utilice. Sin embargo -reconocen- aún quedan muchos mitos por derribar.

Resaltar los rasgos, potenciar la belleza

“El nuevo canon de belleza es que ya no existen cánones de belleza”, advierte la médica especializada en tratamientos estéticos Julia de la Torre. “Trabajamos respetando la naturalidad y la diversidad de cada rostro, y por eso no hay que tener miedo: no hacemos algo así como ‘rostros en serie’, sí nos ocupamos de resaltar los rasgos y hacer de cada belleza algo único”.

El cirujano plástico Lucas Zurlo coincide y subraya que atrás quedaron los rostros inflados relacionados con medicina estética. “Los fillers no son solo sinónimo de rejuvenecimiento, sino que son grandes aliados en el embellecimiento. Los usamos para atenuar arrugas, reponer el volumen perdido, definir el contorno facial y mejorar la calidad de la piel con una hidratación profunda”, explica.

No solo para celebrities

¿Por qué los tratamientos con ácido hialurónico son hoy una revolución? Parte de la respuesta tiene que ver con el deseo profundo de vernos bien. “Modelos y actrices buscan verse bien igual que todo el mundo. Nos gusta vernos la piel luminosa, menos arrugas, menos sombras, menos flacidez”, dice la médica dermatóloga y especialista en estética Lilian Demarchi. Y agrega: “pero para esto no hay un tratamiento mágico: hay ciencia, hay técnica y hay un aliado muy importante, que es el ácido hialurónico”.

“Todo el mundo busca verse bien de forma natural”, suma por su parte Cristian Sánchez Saizar, médico dermatólogo especialista en medicina estética que considera que los fillers de ácido hialurónico “están en auge por su efectividad y por el rápido tiempo de recuperación”.

Otro de los mitos es que el tratamiento está solo indicado para las personas más grandes, cuando en realidad no hay una edad específica para el uso de rellenos. “Hoy no usamos los fillers solo para tratar una arruga: los usamos para tratar los sentimientos que el rostro transmite”, marca el cirujano plástico y consultor internacional de estética facial Fernando Felice. Y remata: “Un rostro puede verse cansado a los 20 o a los 70 años”.

“¿Viste que en tu casa, frente al espejo, te estirás con las manos la piel desde los costados de la cara y el resultado te gusta? Bueno: precisamente ahí donde ponés los dedos es el lugar en el que colocamos los rellenos, y poca cantidad basta para lograr el resultado” describe la médica estética Eva Fischer.

La meta tiene que ver con potenciar la propia belleza, no la estandarizada sino la individual, resaltando los rasgos distintivos de cada rostro. En última instancia: de verse como cada quien se quiera ver.

