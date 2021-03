Florencia Bas. La mujer de Darín debutó en Paddle Surf y domó las olas de Punta

Florencia me asombra todos los días, es increíble. Una mujer que no te permite ningún tipo de rutina”, dice Ricardo Darín (64) de su amor desde hace treinta y tres años, Florencia Bas (52). Y, como para confirmarlo, ella se animó a domar las olas de La Mansa de José Ignacio con una tabla y una paleta de paddle surf en su última semana en Punta: au-daz, decidida y tenaz, volvió a intentarlo cada vez que se cayó y su performance sorprendió a propios y extraños. Él, entre divertido y orgulloso, le hizo fotos y videos con su celular para compartir con sus hijos, Chino (32) y Clara (27), que este verano no fueron de la partida. En la orilla, los alentaban sus amigos Anita Álvarez de Toledo (44) y Aleto Álvarez (34). Todo ocurrió el martes 23, cuando primero compartieron el almuerzo en el parador de la playa –también estaba el relacionista público Wally Diamante– y al atardecer volvieron a su casa para armar las valijas. El 25 emprendieron el regreso a Buenos Aires.

Sin sus hijos –a diferencia del verano pasado, Chino y Clarita no fueron de la partida– pasaron un verano “para dos” Marcelo Rodríguez

Debutó en paddle surf y domó las olas de José Ignacio Marcelo Rodríguez

Compartieron la tarde con Anita Álvarez de Toledo, su pareja y su hija, Ella Bluebird, que están viviendo en Uruguay desde hace más de un año Marcelo Rodríguez

El martes 23, después del almuerzo con amigos en la playa, Ricardo y Florencia se despidieron de Punta del Este: el jueves 25 emprendieron la vuelta Marcelo Rodríguez

Ricardo fue el fotografo personal Marcelo Rodríguez

Al finalizar, ayudó a su mujer a sacar la tabla del agua. Marcelo Rodríguez

Pasaron la tarde con Anita Álvarez de Toledo, su pareja, Aleto Álvarez, y la pequeña Ella, de poco más de un año. Marcelo Rodríguez

LA NACION