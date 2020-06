Florencia Kirchner: "La idea de tener redes sociales me daba un poco de alergia"

La hija de Cristina Fernández y Néstor Kirchner contó cómo nació su vínculo con la literatura

Esta mañana Florencia Kirchner contó en una entrevista radial cómo surgió su amor por la literatura y confesó que antes de abrir su cuenta de Instagram a principios de mayo tenía ciertas dudas. " Tener redes sociales me daba un poco como alergia , pero hay espacio para todos; hay gente que sube selfies todo el día, y yo comparto literatura, que es lo que me gusta", dijo.

En diálogo con Cheque en blanco (Futuro Rock), la hija de vicepresidenta Cristina Kirchner reveló que desde su más tierna infancia sintió una gran pasión por la lectura, y que aunque en su casa siempre hubo bibliotecas alrededor, la mayoría de los libros giraban en torno a la política y la historia. "Siempre leí, y escribo desde que tengo 19 años, pero como estudiaba cine entonces me centraba en leer sobre películas o la vida de directores", afirmó.

A su vez, aseguró que mientras estuvo en Cuba sintió la imperiosa necesidad de leer más y triplicó la cantidad de obras que leía : "La literatura se convirtió en un lugar para habitarlo, hasta el fondo cuando me encontré atacada y encerrada en mi casa. Estos últimos años me costaba escribirme, decirme y estaba como petrificada por dentro, pero sí podía leerme en otros".

Gurú de literatura

Cuando fue consultada sobre el rol de " gurú de literatura " que algunos le adjudican por sus 239.000 seguidores y los miles de likes que tiene en cada recomendación que postea, se mantuvo incrédula y aseguró: "Esta soy yo, siempre estoy compartiendo con con mis allegados, preguntando por libros, averiguando por libros, por autores, soy media loca con todo eso y es lo que comparto".

Luego expresó sus dudas sobre el mundo virtual: "La idea de tener redes me daba un poco de alergia, por varios motivos. Me parecía, y me parece, que es un poco bobo a veces todo lo que pasa en redes y los últimos años que yo no estuve bien no tenía ganas de estar conectada". Y agregó: "Pero en Cuba, cuando empecé a sentirme mejor puede ver que había personas que las usaban de otra manera, y ahí abrí mi cuenta en Instagram".

También aseguró que suele intercambiar sugerencias con su madre , pero que ambas tienen gustos muy distintos: "Justo un tiempo antes de irme Cuba, le recomendé Una muchacha muy bella de Julián López. Ella lo leyó y la partió el medio, porque le llegó mucho. Pero en general leemos cosas muy diferentes ".

En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus contó que su hija Helena, de 4 años -fruto de su relación con su expareja, Camilo Vaca Narvaja - es su gran compañera: "No la presiono con la lectura porque no creo que funcione encajarle a los chicos cosas a la fuerza. Ella a veces pide que le leamos tanto yo como el papá, y otras no".

"Era muy gracioso verla agarrar los libros cuando tenía dos años y que se los quedara mirando. Ella me veía a mí todo el día leyendo, al papá leyendo, porque él también es lector, y seguro se preguntaba '¿Qué encuentran acá, qué hay entre tantos jeroglíficos?'", continuó.

Sobre el final señaló que no puede evitar sentirse "más interpelada por autoras mujeres" , y se reconoció como una gran fanática de Virginia Woolf . "Si bien es una decisión darle mayor difusión a mujeres, también es lo que mas tengo leído. También me gustan muchos autores hombres como Pedro Lemebel; William Faulkner; Marcel Proust; Fernando Pessoa; Rodolfo Walsh", concluyó.