Fue a un restaurante uruguayo y al ver el ticket desató una fuerte polémica por una burla al peso argentino

Un ticket de un restaurante uruguayo generó una ola de reacciones en las redes sociales tras exponer una leyenda que muchos interpretaron como una burla directa hacia la economía argentina. El usuario de X identificado como @brujodegalileo difundió la fotografía del comprobante de pago donde el local gastronómico detallaba los montos correspondientes a distintas divisas extranjeras, pero optó por escribir “$A infinity” en la sección destinada al peso nacional.

La publicación, que acumuló más de 338.000 reacciones, exhibió cómo el sistema automatizado del comercio resolvió el cálculo de la conversión cambiaria. Mientras que los valores en reales brasileños, euros y dólares figuraban con sus cifras precisas, la moneda argentina recibió una denominación que aludió de manera irónica a la incesante suba de precios y la depreciación de nuestra divisa. El cliente afectado acompañó la imagen con un mensaje contundente: “¡Se nos matan de risa! Que sigan los éxitos”.

El tuitero exhibió el tipo de cambio a pesos argentinos @brujodegalileo/Twitter

El detalle del ticket mostró que el comensal consumió dos copas de vino tinto Antinori Sangiovesse y una botella de agua con gas. El total de la cuenta ascendió a 134,35 dólares estadounidenses. Ante la viralización del posteo, el debate sobre el origen del error técnico se dividió entre quienes consideraron que fue un gesto premeditado y aquellos que analizaron la cuestión desde una perspectiva tecnológica.

Un sector de la comunidad digital sugirió que el término “infinity” resultó de un error en el software de gestión del restaurante. Un usuario explicó: “Dudo que lo hayan puesto a propósito. Hay varios lenguajes de programación en los que infinity es un número. Probablemente hayan dejado el campo de pesos argentinos vacío y la aplicación que usan puso ese valor por defecto”. Otra persona coincidió con esta postura técnica al señalar que se trata de un software viejo con poca resolución o precisión en decimales y añadió: “Para hacernos bullying, ya estamos nosotros solitos”.

No obstante, otras voces cuestionaron la responsabilidad del local frente al cliente. Algunos usuarios argumentaron que, independientemente de la falla en el sistema, el comercio debió garantizar una liquidación clara según las normas vigentes, las cuales contemplan las cotizaciones emitidas por el Banco Central de Uruguay.

“Era ponerle un dígito más a su moneda. Estamos mal pero tampoco para poner infinito”, reclamó una persona en los comentarios. Por otro lado, un tercer perfil intentó cerrar la controversia al aclarar que dichos montos solo funcionan como referencia y que los establecimientos gastronómicos ostentan libertad absoluta para definir el tipo de cambio que decidan aplicar durante la transacción.

El episodio, que circuló masivamente en internet, refleja la sensibilidad de los turistas ante el contexto económico actual durante sus viajes al país vecino. La discusión persistió durante toda la jornada, mientras las explicaciones técnicas chocaban con el malestar social que generó la inesperada leyenda impresa en la factura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA