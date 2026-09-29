Salió a tomar una copa a una terraza, pero cuando recibió el ticket un detalle lo descolocó

Las redes sociales son el lugar donde las personas decantan sus quejas y protestas diarias para buscar un apoyo colectivo o la opinión del resto acerca de sus situaciones. Uno de los nichos populares en X es el de analizar los tickets de gasto en restaurantes, ya sea por el precio o por los detalles hilarantes que allí se mencionan, como le sucedió recientemente a un usuario que, después de tomar una copa en una terraza, le entregaron la cuenta y una aclaración lo dejó sin palabras.

En el sitio @soycamarero, se publicó la foto de un ticket en donde indica que una persona consumió un vaso de agua con limón. Lo llamativo de este hecho es que el bar incluyó en los gastos las gotitas de limón utilizadas. Además, agregaron una insólita explicación de cómo debía servirse.

El posteo del usuario sobre el detalle curioso en el ticket (Fuente: X)

“No sé si me llama más la atención el precio del agua con gas, el precio del chorrito de limón o lo larga que es la explicación”, escribió el usuario con asombro respecto a la información del ticket.

“Agua con gas: 3,50 euros. Chorrito de limón: 0,60 euros. *El chorrito que sea de limón y con dos copas, o sea, a las dos copas echarle el chorrito, o sea, pero cuenta como uno, o sea, mitad y mitad”, dice el resumen de la cuenta con una explicación que pareciera fue explícitamente para el personal de servicio y que incluyeron en el ticket.

Así reaccionaron los usuarios al ver el detalle del ticket (Fuente: X)

En la sección de comentarios, el resto de los usuarios no tardaron en reaccionar ante lo que estaban viendo y manifestaron opiniones como: “¡El chorrito es lo que cuesta medio kilo de limones! Qué acidez"; “Y se llama factura simplificada”, “¿Cuánto tardarán por cobrar el desgaste de las sillas en donde nos sentamos?" y “La vida adulta es pagar 3,50€ por un agua y aun así intentar justificarlo diciendo ‘bueno, estaba fresquita’“.