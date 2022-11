Fue víctima de violencia de género y escribió un libro para ayudar a otras mujeres

escuchar

Todo empezó con una rutina de escasa comunicación. Luego de la violencia psicológica, llegó la prohibición de trabajar y la dependencia económica. Después, empezaron los golpes. Muchos, incontables veces. En ese entonces Silvana Marconi (43) tenía 21, compartía casa y tenía un hijo con su agresor. Fueron nueve años de relación y en el último sufrió todo tipo de maltrato. Apareció muchas veces machucada por las agresiones, pero nadie mencionaba lo que saltaba a los ojos, como un pacto de silencio que ocurría dentro y fuera de su casa. Un día tomó coraje e hizo la denuncia, pero en aquel entonces los protocolos y mecanismos de protección a las víctimas eran aún más escasos.

“Había ido a un policlínico para que me haga un certificado para ir a denunciar -yo pensaba que se hacía así- y al examinarme, la médica dijo que mis golpes no eran ‘frescos’, que no podía hacer ningún certificado”, recordó.

Salir de esa relación fue de las cosas más difíciles que enfrentó en su vida. Había una dependencia en múltiples niveles con el agresor y ella no contaba con una red de apoyo. En 2004 empezó a cursar su segundo embarazo, temía por su hija y juntó fuerzas para irse. Después de separarse, trató de empezar de cero y dejar aquellos días atrás. Durante mucho tiempo no habló del tema, pero en 2017 conoció algunas historias de femicidio y sintió que debía contar qué le había pasado.

La portada del libro que publicó recientemente Librería América Latina

“La mente nos protege para que podamos seguir adelante con nuestras vidas y yo había borrado completamente todo aquello, pero los informativos empezaron a visibilizar asesinatos de mujeres, también por aquella época yo estaba leyendo un libro que hablaba de femicidios”, rememoró.

Accedió a relatos narrados por familiares y terceros. Aquellas mujeres ya no podían hablar de lo que les pasó y encontró fuerza, ella sí estaba y había sobrevivido para contar. Tuvo acompañamiento de una psicóloga y decidió hacer un taller de escritura literaria, aprendió a poner en palabras aquellos días oscuros y en enero de 2018 publicó por editorial Rumbo Sobreviví: Mi historia de violencia doméstica.

“Pensé ‘a mí me pasó lo mismo, pero no logró matarme, entonces las personas tienen que saber qué se siente’”, detalló. Sin embargo, después de echar luz sobre ese período de su vida, sufrió otras violencias: “Cuando salió mi libro, empecé a hacerme un poco visible, me echaron de mi trabajo, mi mejor amiga se alejó por no creerme, porque desde la adolescencia nos contábamos todo, y no le entraba en la cabeza que yo no le hubiera contado eso, o sea que si yo no lo había contado, entonces no había pasado. Pero una no le cuenta a nadie las miserias de puertas para adentro, porque piensa que no se repetirán, que la persona ya cambiará, y me daba vergüenza hablarlo”, explicó.

La creadora del libro Silvana Marconi Amazon

Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer

En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha para visibilizar que historias como las de Silvana, ocurren diariamente.

Según datos de ONU Mujeres, un 56% de las 81.000 mujeres y niñas asesinadas en 2021 en el mundo murieron a manos de sus parejas o de otros familiares. En el caso de los hombres, solo el 11% de los homicidios se registran en la esfera doméstica. En Uruguay, según datos del Ministerio del Interior, en los primeros 10 meses de 2021 se registraron 31.661 denuncias por violencia doméstica, lo que representa 104 denuncias diarias, una denuncia cada 14 minutos. Un 60,7% son a parejas o con quien han mantenido un vínculo afectivo-sexual.

Por otro lado, en lo que va de 2022 hubo un aumento de 11,2% en los casos de violencia doméstica, según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, en comparación al mismo período de 2021. El servicio de orientación telefónica a mujeres en situación de violencia, 0800 4141, atendió 8.901 llamadas entre enero y septiembre de 2022 y la franja etaria de mayor prevalencia está entre 19 y 29 años.

Las cifras son aún más problemáticas cuándo se hacen otros recortes: el 86,1% de mujeres afro vivieron alguna situación de Violencia Basada en Género (VBG) en algún ámbito, frente al 75,1% de mujeres no afro. De las mujeres que migraron a Uruguay, 81,1% sufrieron situaciones de VBG en algún ámbito; mientras que entre las mujeres nacidas en Uruguay la cifra es de 76,6%.

Silvana habló porque antes de ella algunas personas se animaron, y a través de su relato, otras más tuvieron la fortaleza de hacerlo. Por eso, para ella, fechas como el 25 de noviembre son fundamentales, pero no deben ser el único momento del año para visibilizar el tema.

Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Alejandro Martínez Vélez - Europ - Europa Press

“En aquella época no se hablaba de violencia doméstica, no había nombre para lo que me pasaba. Eso ha cambiado, la sociedad ha avanzado, pero falta muchísimo aún. Se necesita desmitificar la violencia, acostumbrarnos a hablarlo y caer en la cuenta que esto pasa y más a menudo de lo que pensamos”, alertó.

Hoy la profesora de inglés está casada y vive una relación sana con su pareja. Además de dar clases, dedica su tiempo a concientizar sobre el tema de violencia de género. Se siente orgullosa porque este año “Sobreviví” traspasó fronteras, llegó a Italia y a Estados Unidos.

“Los alumnos de Augusta University, en Georgia, a cargo de la profesora Giada Biasetti, tradujeron mi libro a modo de proyecto de fin de semestre. Y en Italia el escritor italiano Frank Iodoce lo tradujo y hoy está a la venta en la Toscana”, comentó.

*Por Manuella Sampaio

El País (Uruguay)