Hacía buceo y descubrió un tesoro valorado en 100.000 dólares en las profundidades marinas

Un equipo de exploradores submarinos logró recuperar un tesoro valorado en aproximadamente 100.000 dólares que permaneció oculto durante más de cuatro siglos en el fondo del océano Atlántico. El descubrimiento ocurrió frente a las costas de Florida y volvió a recordar la historia del barco español Nuestra Señora de Atocha, considerado uno de los naufragios más valiosos del mundo.

La pieza recuperada es una barra de plata que pertenecía a la carga que transportaba el barco cuando se hundió en 1622. El hallazgo fue realizado por integrantes de Mel Fisher’s Shipwreck Expeditions, una organización dedicada a la búsqueda y recuperación de tesoros históricos sumergidos.

El tesoro está valuado en 100 mil dólares (Foto: Redes Sociales)

El descubrimiento se produjo durante una inmersión realizada el 13 de junio pasado. Según relataron los integrantes de la expedición, la barra fue localizada en una zona donde previamente se habían detectado señales metálicas.

El buzo principal del equipo, Blake Baker, explicó en una entrevista al medio Local 10 que el hallazgo ocurrió en la última inmersión de la jornada, cuando el día estaba a punto de terminar. Por su parte, el capitán Drake Nicholas detalló que en un principio se utilizaron herramientas para inspeccionar la superficie del objeto y confirmar que efectivamente se trataba de plata.

El capitán Drake y la tripulación del buque de salvamento DARE recuperaron la barra de plata mientras trabajaban en una zona de búsqueda activa (Foto: Redes Sociales)

La importancia del hallazgo radica en que se convirtió en la primera barra de plata recuperada del Atocha en los últimos 27 años. La anterior había sido encontrada en 1999. “Ha pasado muchísimo tiempo”, señaló Baker en un video compartido en redes sociales. “Tanto Drake como yo teníamos apenas dos años cuando apareció la última barra de plata. Es algo enorme para nosotros”, remarcó.

La historia del naufragio de Nuestra Señora de Atocha

La barra pertenece a la carga de Nuestra Señora de Atocha, un barco español que navegaba rumbo a Europa transportando enormes riquezas provenientes de América. Entre los bienes que llevaba se encontraban lingotes de oro y plata, monedas, piedras preciosas, cobre, tabaco y otros productos de gran valor.

El Nuestra Señora de Atocha se convirtió en uno de los naufragios más famosos del mundo (Foto: Redes Sociales)

Sin embargo, el viaje terminó en tragedia cuando una poderosa tormenta asociada a un huracán sorprendió a la embarcación cerca de los Cayos de Florida. El barco naufragó y gran parte de sus tesoros quedaron dispersos en el lecho marino.

El hundimiento del Atocha dejó un saldo devastador. De los 265 tripulantes que viajaban a bordo, solo cinco lograron sobrevivir. Los sobrevivientes consiguieron mantenerse con vida aferrándose a fragmentos de mástiles y restos de la embarcación que flotaban en la superficie hasta ser rescatados al día siguiente. Desde entonces, el naufragio pasó a formar parte de la historia marítima española y se convirtió en uno de los tesoros más buscados por exploradores de todo el mundo.

La mayor parte de los restos del Atocha fue localizada en 1985 por el célebre cazatesoros Mel Fisher, quien dedicó años de su vida a la búsqueda del galeón. A pesar de aquel histórico descubrimiento, los especialistas estiman que aún permanecen bajo el océano cientos de lingotes de plata y miles de monedas que no fueron recuperados. Por ese motivo, las expediciones continúan explorando la zona con la esperanza de encontrar nuevas piezas de valor histórico y económico.

¿Qué harán ahora con la barra de plata?

Tras ser recuperada, la barra fue trasladada al laboratorio de conservación de Mel Fisher en Key West, donde especialistas comenzaron un delicado proceso de restauración. La técnica utilizada, conocida como electrólisis, permite remover cuidadosamente las capas de sedimentos y corrosión acumuladas durante más de 400 años bajo el agua. “Este descubrimiento es un poderoso recordatorio de que el Atocha todavía guarda secretos”, señalaron desde la organización encargada de la expedición.