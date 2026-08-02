Bernardo Stamateas, sobre las madres narcisistas: “Tu vida es tuya, es muy valiosa, y no deberías vivirla con el peso de la culpa”

Hoy te invito a conocer los principales rasgos de una madre narcisista. Y comencemos mencionando sus dos armas principales: el papel de víctima y el uso de la culpa. Es por eso que es muy común que les diga a sus hijos: “Con todo lo que yo hice por vos ¿y así me pagás?”. O: “A mí nadie me regaló nada en la vida; todo lo hice con sacrificio”.

Su forma de criar a sus hijos está basada principalmente en la “construcción de deudas”. Por esa razón, ellos viven con la sensación constante de que están en deuda con esa mamá, y que tienen que devolverle algo (o todo) de lo que ella les dio, incluso si no se los ha pedido.

En cuanto al lenguaje corporal, este puede incluir algunas de las siguientes acciones: entrecerrar sus ojos en una actitud de juicio, hacer muecas faciales para expresar malestar cuando sus hijos se dirigen a ella, reírse de manera burlona, cruzar sus brazos y sus pies, tensionar su mandíbula y aplaudir lentamente para humillarlos. Tal vez esta descripción te resulte conocida…

En la niñez la manipulación de la madre narcisista sobre sus hijos suele ser explícita. Pero, con el paso de los años, cuando ellos ya son mayores, ella ya no puede seguir ejerciendo el control de modo externo. ¿Qué sucederá entonces? Procurará controlarlos a través de las emociones. Un tema de manipulación muy frecuente es su salud. Entonces, expresará frases como: “¡Vos me vas a matar a mí!”, “¡A mí me va a dar algo!”. Se trata de una especie de chantaje afectivo.

Esta madre, entonces, se convierte en la “víctima inocente” de sus hijos. De esta manera, les transmite la creencia de que ella lo dio todo, pero jamás recibió nada a cambio. Y será en la última etapa de su vida, cuando pretenda intercambiar roles. ¿Qué significa esto? Que ella piensa que, ahora que los hijos son grandes, tienen que apoyarla tanto económica como emocionalmente, y estar siempre disponibles para ella.

Para una mamá narcisista mayor, es “obligación” de sus hijos ayudarla en todo; en realidad es como un premio que cree que se ganó por todo lo que ella hizo primero por ellos. Aquí no hay lugar para comportamientos surgidos naturalmente del amor que sienten unos por otros.

Los hijos de una madre narcisista, por lo general, viven llenos de culpa. Si este es tu caso, recordá que, como acostumbro decir, siempre serás hijo o hija de tus padres. El vínculo es de por vida. De modo que, frente a esta realidad, si ya sos adulto, necesitarás separar tu propia historia de la de tu madre. Y tener muy presente que tu vida es tuya, es muy valiosa, y no deberías vivirla con el peso de la culpa que tan dañino es.

Reconocer que tu madre es narcisista no significa que la estés atacando; simplemente estás intentando comprender la estructura en la que creciste. Por eso, procurate toda la ayuda profesional que sea necesaria y, en cuanto de vos dependa, movete en entornos donde no exista la manipulación y puedas relajarte para ser vos mismo, vos misma. Todos tenemos la capacidad de sanar y construir la clase de vida que deseamos y merecemos.