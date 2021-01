Hasnat Khan. El amor más secreto de Diana rompe el silencio

Hasta Kahn, el “señor maravilloso” para la princesa de Gales, y el amor de su vida, según los amigos de Diana, volvió a romper su silencio en defensa de la reina de corazones. El cirujano, de sesenta y dos años, nacido en Pakistán, salió con la princesa desde 1995 hasta pocos meses antes de morir, el 31 de agosto de 1997, y fue durante aquel tiempo el gran secreto de Lady Di. Once años después de la muerte de la princesa, en 2008, Khan tomó la palabra, por primera vez, para contar a Sunday Telegraph que todavía tenía pesadillas con su muerte... Y ahora, después de trece años casi a la sombra, reveló a Daily Mail cómo se gestó en la BBC la polémica entrevista en la que la princesa habló sobre la infidelidad de Carlos de Inglaterra con Camilla y pronunció la histórica frase de “en mi matrimonio somos tres y eso es multitud”.

El cirujano, de sesenta y dos años, nacido en Pakistán, salió con la princesa desde 1995 hasta pocos meses antes de morir, el 31 de agosto de 1997. Shutterstock - Shutterstock

El pasado noviembre, veinticinco años después de la emisión de la entrevista, un documental de la cadena británica ITV destapó una trama de mentiras usadas para convencer a Diana de Gales que dejó en discusión la credibilidad del programa Panorama, del periodista Martin Bashir y de la mismísima BBC. Y ahora, Khan afirma que el entrevistador, Bashir, manipuló y “explotó” a la princesa: “Una de las cualidades más atractivas de Diana era su vulnerabilidad. Fue lo que hizo que el público la quisiera. Más tarde, me di cuenta de que Bashir se aprovechó de eso. Fue muy persuasivo y le llenó la cabeza de basura”.

Tras la emisión de la entrevista, Khan le preguntó a Diana qué pasaría. Y ella lo tenía claro: “Dijo que les pedirían que se divorciaran. Así fue, para felicidad de Lady Di”, asegura Khan. Getty Images - Hulton Royals Collection

A raíz de sus charlas con el comunicador, la Princesa comenzó a creer que su todavía marido estaba teniendo una aventura extramatrimonial con Tiggy Legge-Bourke, la niñera de sus hijos, y se obsesionó con el asunto. Recordando el día en el que conoció al periodista, añadió: “Casi desde el primer momento comenzó a hacerme preguntas muy personales y muy directas sobre Diana y nuestra relación. Me enfadé. Me preguntó que por qué no nos casábamos, que cuándo lo haríamos y ese tipo de cosas. Fue impertinente por parte de este hombre, al que no conocía, que nos hablara así”. Después de aquel encuentro, “le dije a Diana que Bashir no me agradaba, que no confiaba en él y que debía cortar sus relaciones”. Pero la princesa siguió adelante. Cuando Khan vio en televisión la famosa entrevista, seguida por 23 millones de personas, y Diana quería saber qué pensaba, “le dije que había sido un gran error y que era terrible”.

Tras la emisión, Khan le preguntó qué pasaría y Diana lo tenía claro: “Dijo que les pedirían que se divorciaran. Así fue, para felicidad de Lady Di, ya que era lo que quería”. La relación de la princesa con Bashir terminó de manera repentina. “Le pregunté por qué y ella dijo que por Guillermo. Podría creerlo, porque los niños eran fundamentales en todo lo que ella hacía, y el príncipe le había dicho: ‘Mamá, Bashir no es una buena persona’”.

La semana pasada informamos, en las páginas de ¡Hola! Argentina, que Jemima Goldsmith, la confidente de Diana que mejor conoce su historia de amor con Hasnat Khan, se había puesto de novia con Peter Morgan, el creador de “The Crown”. Y cada vez toma más fuerza que la serie recree toda esta etapa en la vida de la “princesa de corazones” en una nueva temporada.

