Henri Kagan, Nobel de Química 2026, sobre su época de estudiante: “No aprobé el examen de ingreso en mi primer intento”

La Real Academia Sueca de Ciencias premió al francés Henri B. Kagan, junto a su colega, Kenso Soai, como los ganadores del Premio Nobel de Química 2026.

Kagan, nacido en Boulogne-Billancourt, de 95 años, explicó cómo fueron sus inicios en la formación académica. A pesar de un fallido comienzo, su orientación a la materia de química lo llevó a conectarse con un costado que, hasta ese momento, desconocía.

Henri Kagan tiene 95 años

“No era lo que se llama un buen alumno”, expresó el profesional en el diálogo con Gilbert Balavoine. La orientación literaria de sus primeros años no le resultaba adecuada. Es por eso que debió hacer un cambio a tiempo hacia la matemática, física y, principalmente, la química.

En diálogo con la revista L’Actualité Chimique, el ganador del Premio Nobel explicó que “fracasó” en su primer intento para ingresar a la Escuela Nacional Superior de Química de París. Sin claudicar en su objetivo, volvió a intentarlo y logró el acceso.

El reconocimiento fue otorgado por la Real Academia Sueca de Ciencias X

Kagan quería trabajar como ingeniero en la industria. La postergación del servicio militar en su país lo introdujo en una incertidumbre laboral y terminó acercándolo a una tesis bajo la dirección de Jean Jacques, en el Collège de France.

Con el tiempo desarrolló una forma propia de dirigir su propia investigación. “Siempre trabajé con pequeños equipos”, ejemplificó sobre su método que incluyó a jóvenes e inexpertos a que pudieran abrir líneas independientes.

El reconocimiento a sus descubrimientos

El CNRS (Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia) informó el pasado 8 de octubre que Kagan recibió el Nobel de Química por sus descubrimientos sobre efectos no lineales en la síntesis asimétrica. Comparte la distinción con el japonés Kenso Soai, reconocido por su trabajo sobre autocatálisis.

Estas investigaciones estudian cómo obtener moléculas con determinadas características espaciales, un aspecto relevante para la fabricación de medicamentos. El trabajo de Kagan también contribuyó a comprender cómo puede amplificarse una asimetría molecular, una cuestión relacionada con la química de la vida.

Kagan es francés y ganó el Premio Nobel de Química

El científico comenzó su carrera en el CNRS en 1954 y llegó a la universidad de Orsay en 1967. Fue promovido a profesor en 1973 y es miembro de la Academia de Ciencias francesa desde 1991. Entre las distinciones que precedieron al Nobel figura el premio Wolf, recibido en 2001.