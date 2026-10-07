El Premio Nobel de Química 2026 fue para los científicos Henri B. Kagan y Kenso Soai

ESTOCOLMO.- La Real Academia Sueca de Ciencias anunció este miércoles que el Premio Nobel de Química 2026 es para el francés Henri B. Kagan y el japonés Kenso Soai por el descubrimiento de “efectos no lineales y autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica”.

Al explicar los motivos que llevaron a tomar esta decisión, el jurado remarcó que sus descubrimientos contribuyeron a resolver “uno de los mayores misterios de la química”: cómo se puede crear la homoquiralidad, propiedad por la cual todos los seres vivos utilizan un solo tipo de orientación espacial para construir sus moléculas esenciales.

El reconocimiento fue otorgado este miércoles por la mañana X

“Algunas moléculas, como los aminoácidos, existen en dos variantes que son imágenes especulares la una de la otra. Sin embargo, los organismos vivos solo contienen una de estas imágenes especulares. Cómo pudo haber surgido una asimetría química como esta fue durante mucho tiempo un misterio para los químicos”, explicaron desde la entidad y añadieron: “Henri B. Kagan y Kenso Soai fueron galardonados con el Premio Nobel en Química 2026 por descubrir una solución a este rompecabezas”.

Desde la Fundación Nobel detallaron que el reconocimiento permitió que los químicos obtengan nuevas “herramientas fundamentales” para usar en su trabajo diario. “Durante mucho tiempo, los químicos se preguntaron cómo podía surgir la homoquiralidad. Cuando comenzaron a experimentar con reacciones químicas que pueden formar dos moléculas espejeadas, siempre obtenían proporciones iguales de ambas en sus matraces”, indicaron. Y sumaron: “Sin embargo, los químicos galardonados se esforzaron por producir sólo una de estas imágenes espejeadas, porque en el desarrollo de moléculas que interactuarán con seres vivos —como en los fármacos— solo una imagen espejeada tendrá el efecto deseado”.

“Sus descubrimientos fueron decisivos para los químicos que diseñan reacciones para la fabricación de fármacos”, destacaron.

Kagan —de 95 años y profesor en la Universidad de París-Saclay— descubrió una nueva forma de manipular reacciones químicas, lo que permitió crear más imágenes especulares de lo que se consideraba posible anteriormente. “Su descubrimiento fue revolucionario para los químicos que desarrollan reacciones para la fabricación de productos farmacéuticos, sabores, aromas y nuevos materiales”, explicaron.

Por otro lado, Soai, quien tiene 76 años y da clases en la Universidad de Ciencias Naturales de Tokio, diseñó la primera reacción química en la que se formó una de las posibles imágenes especulares. Esta hazaña no había sido logrado anteriormente. “La reacción de Soai (como la denominaron) es uno de los experimentos químicos más espectaculares realizados hasta la fecha”, dijeron.

“La reacción de Soai despertó un nuevo entusiasmo en los químicos que quieren entender los orígenes de la vida. En todo el mundo, los investigadores ahora están intentando repetir el logro de Soai, pero con el objetivo de producir aminoácidos y azúcares homocírales”, expresaron.

Este año ambos ganadores se repartirán la la dotación del premio de 12 millones de coronas suecas (equivalente a unos 1,2 millones de dólares).

Premios Nobel

El martes fue el belga Francis Halzen quien se llevó el galardón de Física por el descubrimiento de neutrinos de alta energía, unas partículas subatómicas procedentes de fuera de nuestra galaxia. El lunes, en el primer premio comunicado, fue el de Medicina otorgado al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nage por su trabajo en el campo de la optogenética, que consiste en controlar las señales nerviosas mediante la luz.

Este jueves será el turno del Nobel de Literatura, que el año pasado fue otorgado al húngaro László Krasznahorkai. La escritora china Can Xue (seudónimo de Deng Xiaohua, de 73 años) está nuevamente a la cabeza por la competencia, mientras que en la Argentina continúa la esperanza de la victoria de César Aira, de 77 años.

Agencias AP y Reuters