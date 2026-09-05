Hoja de laurel en un vaso con agua: para qué sirve y qué beneficios le atribuyen

El laurel es una planta muy utilizada en la cocina, pero su significado va mucho más allá de sus usos gastronómicos. Desde hace siglos está presente en distintas culturas como símbolo de victoria, protección y prosperidad, y también forma parte de rituales vinculados con la renovación y el bienestar. Una de las prácticas que se mantienen en la actualidad consiste en colocar una hoja de laurel dentro de un vaso con agua y dejarlo en algún sector del hogar.

Quienes realizan este ritual consideran que la combinación de ambos elementos puede ayudar a renovar el ambiente, atraer buenas energías y generar una sensación de bienestar. La práctica también aparece relacionada con algunas interpretaciones del Feng Shui, donde el laurel se vincula con la protección y la abundancia, mientras que el agua representa limpieza y renovación.

Poner laurel en agua: el ritual asociado con la prosperidad y la renovación Istock - iStockphoto

Qué significa poner una hoja de laurel en un vaso con agua

Dentro de esta tradición, el laurel se asocia con conceptos como la prosperidad, el éxito y la protección. Su valor simbólico tiene una larga historia: en la antigüedad, las coronas hechas con hojas de laurel representaban la victoria y el reconocimiento.

El agua, en tanto, suele relacionarse con la limpieza y la renovación. Por eso, para quienes siguen este tipo de rituales, colocar una hoja de laurel en un vaso con agua representa una forma sencilla de incorporar al hogar una intención vinculada con los nuevos comienzos y la abundancia. Además, si se utiliza una hoja fresca, puede desprender su aroma característico y perfumar levemente el espacio.

Cómo hacer el ritual

El ritual forma parte de las creencias de quienes buscan generar una sensación de bienestar en el hogar (Foto: imagen ilustrativa con IA Gemini)

Preparar el vaso es sencillo y no requiere elementos especiales:

Llenar un vaso de vidrio limpio con agua.

Colocar una hoja de laurel dentro del recipiente.

Ubicar el vaso en un sector de la casa que resulte significativo o visible.

Cambiar el agua con frecuencia y reemplazar la hoja cuando comience a deteriorarse.

No existe una ubicación comprobada científicamente que haga que el ritual tenga un efecto determinado. Por eso, quienes lo practican suelen elegir lugares que consideran importantes dentro de la casa.

Consejos adicionales

Para evitar que el agua permanezca estancada, conviene renovarla cada dos o tres días y mantener el vaso limpio. La hoja de laurel también debería reemplazarse cuando pierda su color, se rompa o presente signos de deterioro.

Más allá de las creencias sobre las energías y el Feng Shui, este ritual puede funcionar como un pequeño hábito personal asociado con la renovación y el bienestar. Para quienes creen en su significado, cambiar el agua y la hoja puede representar también una oportunidad para marcar el comienzo de un nuevo ciclo.