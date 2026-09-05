Marie Curie: “La mejor vida no es la más duradera, sino aquella que está repleta de buenas acciones”

Algunas frases consiguen sobrevivir al paso del tiempo porque plantean preguntas que siguen vigentes décadas después. “La mejor vida no es la más duradera, sino aquella que está repleta de buenas acciones”, atribuida a Marie Curie, propone justamente cambiar la manera de medir una existencia: no por la cantidad de años vividos, sino por aquello que una persona hizo durante ese tiempo.

La reflexión adquiere una dimensión particular al observar la trayectoria de la científica. Su vida estuvo atravesada por el estudio, las dificultades económicas, las barreras que enfrentaban las mujeres dentro del ámbito académico, la pérdida de su marido y una prolongada exposición a materiales radiactivos cuyos peligros todavía no eran comprendidos completamente.

Lejos de abandonar su trabajo ante las adversidades, Marie Curie convirtió la ciencia en una herramienta que trascendió el laboratorio. Sus investigaciones contribuyeron al desarrollo del conocimiento sobre la radiactividad y posteriormente impulsó el uso de los rayos X para asistir a soldados heridos durante la Primera Guerra Mundial.

Las palabras de Marie Curie aún resuenan en pleno 2026 X (@CONCANACO)

La idea detrás de la reflexión es sencilla, aunque profunda: una vida valiosa no necesariamente es aquella que dura más, sino la que consigue producir un efecto positivo sobre los demás. Desde esta perspectiva, el tiempo deja de ser el principal parámetro para evaluar una existencia. Lo importante pasa a ser qué se hace con él: ayudar, crear, enseñar, descubrir o contribuir de alguna manera al bienestar colectivo.

En el caso de la física y química polaca, esta forma de pensar encontró un correlato en muchas de sus decisiones. Por ejemplo, Marie y su marido Pierre Curie optaron por no patentar el procedimiento para aislar el radio, lo que permitió que otros investigadores pudieran continuar trabajando sobre sus descubrimientos sin tener que pagar derechos por ese conocimiento.

Marie junto a Pierre Curie, con quien formó una dupla científica inigualable AP

Para ella, los descubrimientos debían contribuir al progreso y no convertirse únicamente en una fuente de beneficio económico personal.

¿Quién fue Marie Curie y por qué cambió la historia de la ciencia?

Nacida como Maria Skłodowska en Varsovia en 1867, Curie creció en una Polonia sometida entonces al dominio del Imperio ruso. Las posibilidades educativas para las mujeres eran muy limitadas, por lo que durante su juventud participó de espacios clandestinos de formación.

Su deseo de continuar estudiando finalmente la llevó a París, donde ingresó en la Sorbona y se formó en Física y Matemática. Allí conoció a Pierre Curie, con quien además de formar una familia comenzó una sociedad científica decisiva para su carrera.

La pareja investigó fenómenos vinculados con las emisiones descubiertas poco antes por Henri Becquerel. A partir de aquellos trabajos, Marie profundizó el estudio de lo que denominó radiactividad. En 1898, los Curie anunciaron el descubrimiento de dos nuevos elementos: el polonio, bautizado de esa manera en homenaje a Polonia, y el radio.

Marie Curie tuvo dos hijas, y la mayor Irène Joliot también fue galardonada con el premio Nobel de Química AP

Las condiciones en las que realizaron buena parte de esas investigaciones estaban lejos de los modernos laboratorios actuales. Trabajaron durante años procesando grandes cantidades de minerales para conseguir pequeñas cantidades de las sustancias que buscaban estudiar.

Los descubrimientos llevaron a Marie Curie a alcanzar logros que hasta entonces ninguna mujer había conseguido. En 1903 recibió el Premio Nobel de Física junto con Pierre Curie y Henri Becquerel por sus investigaciones sobre los fenómenos de radiación. De esta manera, se convirtió en la primera mujer de la historia en obtener un Nobel.

A pesar de su difícil vida, Marie Curie nunca se rindió y logró obtener uno de los mayores reconocimientos del mundo AP

Su carrera sufrió un duro golpe en 1906, cuando Pierre murió después de ser atropellado por un carruaje en París. Marie continuó trabajando y ocupó el puesto que había dejado su marido en la Sorbona, donde se convirtió en la primera mujer en ejercer como profesora.

Ocho años después de su primer Nobel llegó otro reconocimiento extraordinario. En 1911 obtuvo el Premio Nobel de Química por sus trabajos relacionados con el radio y el polonio. Así se convirtió en la primera persona en ganar dos premios Nobel y continúa siendo la única persona que los obtuvo en dos disciplinas científicas diferentes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.