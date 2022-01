Homenaje a Stephen Hawking: el conmovedor doodle de Google en el día que cumpliría 80 años

Este 8 de enero, Stephen Hawking hubiera cumplido 80 años. El reconocido físico teórico y cosmólogo británico murió el 14 de marzo de 2018, como consecuencia de la Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que le fue diagnosticada cuando tenía 21 años. Su vida y su aporte a la ciencia lo convirtieron en un ícono indiscutido a nivel internacional, por lo que Google decidió realizarle un sentido homenaje en su doodle del día.

El famoso buscador modificó su diseño para esta fecha especial, como lo ha hecho en repetidas ocasiones en el pasado para honrar a personalidades de la política, el espectáculo, la cultura, la tecnología, el deporte y muchos otros rubros que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad.

Hawking no fue la excepción, y este sábado fue recordado de una forma original y emotiva a través del doodle, cuya imagen combina el logo de la empresa, el rostro del físico y elementos del espacio exterior. Al hacer clic, se reproduce un video en el que se narra la visión del científico con su propia voz.

Google homenajeó al científico. Foto: captura Google

“Me llamo Stephen Hawking. Mis expectativas se redujeron a cero cuando tenía 21 años. Desde entonces, todo ha ido sumando. Aunque no puedo moverme y tengo que hablar a través de un ordenador, en mi mente soy libre. Me he pasado la vida viajando por el universo, dentro de mi mente”, empieza el relato en primera persona.

“MI objetivo es sencillo. Quiero lograr una comprensión completa del universo; saber qué es, cómo es y por qué existe. Una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto. Básicamente, la perfección no existe... Sin la imperfección, ni tú ni yo existiríamos”, continúa.

Stephen Hawking en el Doodle

Para concluir, deja un mensaje inspirador: “Los agujeros negros no son realmente negros después de todo: brillan como un cuerpo caliente y cuanto más pequeños son, más brillan. El ser humano es muy pequeño. Sin embargo, es capaz de hacer cosas muy grandes. El esfuerzo humano no tiene límites. No importa lo dura que pueda parecer la vida. Mientras hay vida, hay esperanza. Actúa con valor, curiosidad y decisión, y supera las expectativas. Tú puedes”.

El físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico falleció a los 76 años, a pesar de que en 1963 le habían pronosticado solo tres años de vida, debido al avance del ELA en su cuerpo. Desde entonces, se encontraba postrado en una silla de ruedas, por la atrofia muscular que padecía como consecuencia de la enfermedad.

Stephen Hawking fue diagnosticado con ELA a los 21 años

Su inteligencia no tardó en cruzar todas las fronteras. En un principio, al perder el habla se comunicaba mediante tarjetas que tenían letras, las cuales seleccionaba con el movimiento de sus cejas. Más tarde, con ayuda de la tecnología, volvió a tener voz mediante un sensor infrarrojo instalado en sus anteojos que detectaba qué letras quería utilizar, y a su vez esto era trasladado al sonido.

Así, el británico pudo seguir creciendo en su carrera profesional, siempre buscando que la ciencia se volviera accesible para todo el mundo. Su libro Una breve historia del tiempo fue el más vendido en su ámbito, y la denominada radiación de Hawking es considerada como la teoría más contributiva en la física.