Horóscopo: según tu signo, a qué parte de tu cuerpo debés prestarle atención

En la antigüedad, el zodíaco era usado para pensar la salud y las debilidades y fortalezas de cada parte del cuerpo

Vera Picabea PARA LA NACION

En 2016 salió el libro Your Body and the Stars: the zodiac as your wellness guide, escrito en co-autoría por una astróloga y una médica (Rebecca Gordon y Stephanie Marango). Como indica su título en español, La astrología y la salud, una guía de bienestar basada en el zodíaco, ofrece a cada signo orientaciones básicas y sencillas para prestar atención al cuerpo, la salud y el bienestar considerando el signo solar. Las autoras afirman: “Astrología y salud utiliza el zodíaco como un mapa de nuestra forma física y simboliza nuestra conexión con el cosmos de la cabeza a los pies” y aunque se piense desde las partes del cuerpo, en realidad, es una invitación a articular nuestras distintas facetas: la energética, la psicológica, la mental, la espiritual y la física. En la Antigüedad, la astrología se usaba como herramienta médica. Este uso puede rastrearse en numerosas ilustraciones de la Edad Media que exhiben un cuerpo humano e indican de cada parte la correspondencia con un signo. Por ejemplo, en un manual de medicina del 1493, en Venecia, se encuentra el «Hombre Zodiacal» de Johannes de Ketham. El zodíaco es una secuencia de despliegue de una totalidad, y lo mismo ocurre en el cuerpo: Aries, primer signo del zodíaco, rige la cabeza y Piscis, el último, los pies. Ofrecemos una síntesis de estas equivalencias entre las partes del cuerpo y el zodíaco para saber a qué prestarle especial atención según nuestro signo solar.

Aries

Aries es un signo de fuego, es el primer signo del zodíaco y como tal se relaciona con el nacimiento, con el inicio. Rige la cabeza, parte del cuerpo que sobresale hacia adelante, lista para confrontar o luchar. Es un clásico de bebés con energía ariana golpearse la cabeza. Prestar atención si hay recurrencia de dolores de cabeza, bruxismo y/o tensión en las mandíbulas. Astrotip: realizar movimientos suaves de estiramiento, masajes en la frente y si hay bruxismo además de la contención nocturna se recomienda hacer actividad física. No olvidar que Aries sí o sí necesita descargar su alto voltaje de energía.

Tauro

Tauro es el primer signo de tierra. Es energía básica, terrenal y sobre todo muy corpórea. En general, quienes son Sol en Tauro tienen un gran registro orgánico de su cuerpo y sus necesidades. Tauro rige la garganta y las cuerdas vocales. Por eso se recomienda, sobre todo en estaciones frías, cubrirse la garganta y mantenerla bien calentita ya que hay cierta tendencia a que se irrite o se generen afonías. También prestar atención al cuello y las cervicales. Astrotip: baños de inmersión para relajar y aliviar dolores cervicales. No olvidar que para este signo es fundamental la buena alimentación.

Géminis

Géminis es el primer signo de aire y se vincula con el pensamiento y la comunicación. Este signo está asociado con lo doble y, no casualmente, rige las dos manos, con las que gesticulamos y acompañamos los mensajes que transmitimos. Es un clásico de bebés con energía geminiana saber usar ambas manos —por ejemplo, una para escribir y otra para usar los cubiertos al comer—. Prestar especial atención a las muñecas y las articulaciones de las extremidades. Además, como es un signo de aire, puede estar algo desentendido de su cuerpo físico y distraerse de su cuidado. Astrotip: conviene aprovechar su curiosidad y vocación por aprender cosas nuevas para incentivar la investigación en prácticas medicinales alternativas. No olvidar que para este signo es fundamental alimentar su mente inquieta.

Cáncer

Cáncer es el primer signo de agua, muy emocional, y se vincula con la infancia. La parte del cuerpo que rige son el pecho y el estómago, que permiten dar/recibir alimento y se relacionan con la nutrición. Por eso, se recomienda cuidar especialmente los tiempos que requiere la digestión y prestar especial atención a temas gastronterólogicos, cuyas dificultades o molestias se vinculan con la forma en que se procesan (o no) las emociones porque para Cáncer la salud es, principalmente, un tema emocional. Astrotip: en lo posible, alimentarse con comidas caseras, con buenos ingredientes y tomar agua en grandes cantidades para entrar en contacto con la emoción. No olvidar que para este signo es fundamental estar en contacto con su pertenencia, su tradición y familia.

Piscis rige los pies Shutterstock

Leo

Leo es un signo de fuego, muy activo, espontáneo, que llama la atención por su presencia central. Es energía individual y valiente, que irradia por expresarse desde el pulso de su corazón. Precisamente, Leo rige el corazón en tanto órgano central de la vida. De ahí que quienes tengan energía de Leo deben prestar atención tanto a su presión arterial como a la posición de su pecho: si el pecho está hundido no hay que asustarse pero sí puede ser señal de poca conexión con la propia energía solar; y lo mismo si duele la parte superior de la espalda, puede ser que haya algo que está fuera de eje. Astrotip: buscar meditaciones y posturas que propicien la apertura del pecho. Para este signo es fundamental descargar energía y mantener su autoestima.

Virgo

Virgo es un signo de tierra pero es la tierra mental, gusta del orden y la clasificación analítica. Su función es discriminar y no sorprende que las partes del cuerpo que rige sean el intestino y el sistema digestivo, que diferencia lo que sirve para alimentarnos de lo que no. Virgo filtra, limpia. Este signo se relaciona con la salud como totalidad y con la purificación. Por estos motivos puede ser muy hipocondríaco con su cuerpo, ya que tiene una percepción muy afilada de este que a veces le hace creer que tiene enfermedades inexistentes. La recomendación es doble: por un lado, reconocer que hay un talento para registrar cada parte del cuerpo pero sin desconocer cierta tendencia a la hipocondría. Astrotip: ojo con el autodiagnóstico como forma de control. Para este signo es fundamental mantener una rutina saludable y hacer controles médicos anuales.

Libra

Libra es un signo de aire. Es energía cardinal y vincular. Si bien es el signo que se asocia con el equilibrio, por pertenecer al elemento aire puede estar más en un plano mental que en sintonía con sus necesidades físicas. Libra rige los riñones, que sirven para eliminar residuos e impurezas y así balancear los fluidos de nuestro cuerpo. También se asocia con la región lumbar y es cierto que es un clásico de la gente de Libra tener dolor lumbar. En ese sentido, se recomienda prestar especial atención a la cintura y fortalecer la región abdominal para ayudar a la correcta colocación de las lumbares. Libra se caracteriza por su sonrisa, de ahí que quienes tengan esta energía suelen darle especial importancia y cuidado a sus dientes. Astrotip: Si las lumbares están muy fuera de eje buscar apoyarlas contra una pared o sobre el piso para que apoye la cintura. Para este signo es fundamental bailar, siempre.

Escorpio

Es un signo de agua, que conoce en profundidad la importancia de los ciclos vitales. Signo asociado con la sexualidad, rige los genitales y el sistema reproductor. En general, quienes son Sol en Escorpio tienen una vivencia muy intensa de sus emociones y por estar en eje complementario con Tauro también manifiestan gran percepción sensorial y sensual de sus necesidades físicas. Durante muchos años la energía de Escorpio ha sido juzgada como “mala” y por eso muchas personas de este signo tienden a reprimirse y querer esconder lo que les pasa. De allí que una recomendación sea habilitar tanto su faceta sexual como la posibilidad de poner en juego lo que les pasa. Astrotip: prestar atención a los excrementos y a temas relacionados con la reproducción y la fertilidad. No olvidar que para este signo es fundamental sentirse poderoso.

Sagitario

Sagitario es el último signo de fuego, y su característica principal es su optimismo que a veces puede tener como correlato cierta negación que no percibe el cansancio o el desgaste físico. De allí que una recomendación sea prestar atención y no olvidarse de cuidar su cuerpo. Sagitario rige las caderas y el hígado. Por estar en eje complementario con Géminis, también rige las articulaciones y pueden tener temas con esguinces. Astrotip: cuidado con los excesos, sobre todo, de alcohol. La celebración es hermosa, pero el hígado necesita descanso y no puede sintetizar velozmente grandes ingestas. No olvidar que para este signo es fundamental estar en contacto con el extranjero y su vocación.

Capricornio

Capricornio es el último signo de tierra, sensato, concreto. Rige las rodillas, la columna vertebral y el sistema óseo en general. Capricornio sabe que se necesita de una estructura sólida para mantenernos erguidos, de allí que también suela ser un signo caracterizado por cierta rigidez en sus posturas. Prestar atención a temas de calcificación ya que ante desequilibrios energéticos pueden darse fracturas óseas. Astrotip: cuidado con la sobreexigencia; las rodillas tiesas y sin flexibilidad no nos permiten caminar ni avanzar. El secreto está en la combinación entre sostén/estructura (no rigidez) y flexibilidad. Para eso se recomienda practicar yoga o actividades físicas que permitan mejorar la flexibilidad. Para este signo es fundamental sentirse autosuficiente pero esto puede redundar en una sobrecarga de responsabilidades.

Acuario

Acuario es el último signo de aire y se caracteriza por lo distinto, por dar el salto de dimensión y pasar a un territorio desconocido, nuevo. La parte del cuerpo que rige Acuario son las pantorrillas y los tobillos, cuya flexión es necesaria para elevarnos y saltar. Por otro lado, su principal campo de acción es la mente y por eso, también, rige el sistema nervioso y las sinapsis neuronales. En ese sentido, conviene prestarle atención a la capacidad de concentración ya que la dispersión o “el cuelgue” puede ser sinónimo de mucha actividad mental o incluso de lo contrario, desconexión con sus capacidades mentales. Astrotip: ejercitar la memoria de forma consciente ya que esto cuida el sistema nervioso. No olvidar que para este signo es fundamental sentir libertad de acción y movimiento, que su mente se encuentre activa y estimulada.

Piscis

Piscis es el último signo de agua, capta de forma sutil y por resonancia la totalidad. Rige los pies, donde se encuentran más de siete mil terminaciones nerviosas que se corresponden con todo el cuerpo. Es un clásico de quienes tienen energía de Piscis haber tenido algún tema con sus pies (pie plano, hipersensibilidad, fracturas en los metatarsianos).Por otro lado, la piel, nuestra capa más superficial y sensible, también se relaciona con Piscis. Por eso, conviene prestarle atención a las alergias (de la piel en particular, pero en general). En eje complementario con Virgo, Piscis tiende a somatizar cuando algo en su sensibilidad está fuera de eje y conviene prestarle atención a estas reacciones ya que pueden estar hablando de un tema emocional. Astrotip: probar qué pasa haciendo reflexología, práctica especializada en los masajes y las terminaciones nerviosas de los pies. Para este signo es fundamental dormir y descansar. Su mundo interno lo pide.

