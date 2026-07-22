Las tres palabras son conocidas popularmente por usuarios de redes sociales, sin embargo no provienen del universo informático y tienen procedencias muy particulares

“Huevo y spam”: el singular origen de spam, meme y Wikipedia, tres términos que nacieron mucho antes de Internet

Las tres palabras son conocidas popularmente por usuarios de redes sociales, sin embargo no provienen del universo informático y tienen procedencias muy particulares Germán Wille 22 de julio de 2026 00:01 8 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

En los tiempos que corren, en los que la tecnología y las redes sociales parecen dominar las relaciones humanas, nadie necesita una explicación acerca de lo que significa un spam, un meme o sobre lo que es Wikipedia. Sin embargo, el origen de estos términos está muy lejos del universo tecnológico tal como lo conocemos hoy. Todos ellos corresponden a un lenguaje previo a la popularización de Internet.

Así, aunque parezca irreal, un sketch de un grupo cómico legendario de Gran Bretaña creó el spam antes de la existencia del correo electrónico; un libro sobre evolución generó los memes en la prehistoria de las redes y el transporte público de un archipiélago lejano le dio origen al wiki que se usa hoy para definir a la más popular enciclopedia de escritura colaborativa.

Casi desde los comienzos del uso del correo electrónico o e-mail, los mensajes de remitente no identificado, que son enviados a varios destinatarios a la vez o con contenido que podría ser malicioso, se los desvía a una carpeta de “correo no deseado” o “spam”, aunque también se los suele definir con el ingrato nombre de “correo basura o chatarra”.

Spam: de la lata a la comedia

La historia de la tecnología señala como el responsable del primer correo chatarra a Gary Truek, responsable de márketing de la empresa Digital Equipment Corporation.

Este hombre, para publicitar los productos de su compañía, envió, a través de Arpanet -red previa a Internet-, un correo no solicitado a varios destinatarios. Un total de 387, según el Libro Guinness de los Récords. Esto ocurrió en mayo de 1978.

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Pero la palabra spam viene de bastante antes. Era el nombre de un producto cárnico, un embutido que venía dentro de una lata cerrada herméticamente.

Según versiones extendidas, debía su nombre al acrónimo de Shoulder of Pork and Ham (Paleta de Cerdo y Jamón). Aunque también se dice que el producto, creado en 1937, fue llamado así porque lo eligieron en un concurso interno de los trabajadores de la fábrica Hormel Foods, en los Estados Unidos.

Latas de spam, en un supermercado de Hawaii @drTouchGrass - @drTouchGrass

Lo cierto es que el spam, por la practicidad de su envase, la facilidad para su transporte y su nutritivo contenido, se convirtió en el alimento ideal de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial.

Finalizada la contienda bélica, este producto enlatado se hizo aún más popular. Según el divulgador Ivan Fernández Amil, a partir de 1957, el alimento se extendió a muchos países. Con distintas variantes y sabores, se hizo famoso en todo el mundo.

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La marca spam alcanzó tal relevancia como comida cotidiana que, en el año 1970, llegó a un sketch televisivo realizado por el mítico grupo cómico inglés The Monty Phython. En esta escena, en un bizarro restaurante con variedad de comensales, la propietaria del lugar -interpretada por el actor Terry Jones- , a grito pelado, enumera las opciones del menú. Y resulta que todos los platos contienen spam.

“Huevo y spam, huevo, panceta y spam, huevo panceta, salchicha y spam, langosta thermidora a la crevette con salsa mornay a la provenzal con cebollitas y berenjenas acompañada con paté de trufas, cognac, un huevo frito encima y spam”, va declamando la señora.

Monty Python y el sketch que dio origen al spam para el correo no deseado

La idea que dejaba el gag era que el spam se convertía en un producto invasivo y que, en realidad, aparecía en todas las posibilidades del menú sin que nadie lo solicitara. Cuando, años más tarde, llegaban los primeros mensajes basura, que no se habían requerido, alguien recordó la chistosa escena de los británicos y bautizó así a los mensajes no deseados.

Más tarde, el término se extendió a los molestos llamados telefónicos que solo buscan vender o promocionar algo desde números, en general, desconocidos o privados.

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Los spams también pueden ser telefónicos IA

El meme: el gen egoísta y la evolución

Pero si el famoso spam surgió de un alimento masivo y un gag inglés, la palabra meme tiene un origen un tanto más académico. Así es, esa pieza digital que circula por las redes, en general, para responder con humor a una situación de la realidad o para burlarse de algún personaje surgió en un muy serio libro que habla de la evolución.

Se trata de El gen egoísta, un volumen en el que el biólogo evolutivo Richard Dawkins desarrolla la teoría de que los genes son las unidades sobre los que actúa en realidad la evolución natural. Los organismos, en tanto -el ser humano o cualquier ente viviente- son los vehículos para que esos genes se reproduzcan y se perpetúen. De ahí el título del libro, que fue publicado en 1976. Otra vez, mucho antes de la masividad de internet.

Ahora bien, con respecto a la humanidad, el autor analiza dos formas en que la información se transmite. La primera, biológica, tiene que ver con el sistema genético o genoma, que es el proceso mediante el cual las características de las personas se heredan a las nuevas generaciones.

El meme de Messi como la efigie egipcia, apareció luego de que la selección argentina derrotara a Egipto

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Pero la segunda manera es a través del cerebro y el sistema nervioso, que procesa información cultural recibida en la educación, o por imitación o asimilación. En este último proceso, el de la transmisión de la información cultural, es que Dawkins utiliza la palabra “meme”.

El científico definió con este término la forma en que las ideas, las costumbres, las melodías o las modas se podían propagar de una persona a la otra. Así como los genes transmiten información biológica, el meme se encarga de comunicar la información cultural. De hecho, le puso ese nombre porque sonaba similar a “gene”, que es gen en inglés.

Richard Dawkins, autor de El gen egoísta Lalla Ward

Así, esta palabra, que deriva del griego ‘mímēma‘, que quiere decir ‘algo imitado’, fue utilizada para describir al elemento que permite la transmisión cultural. En este sentido, se dice que, por ejemplo, un meme muy importante en la cultura humana es el de la religión. Es una idea que se traspasa de generación en generación y que, tal como ocurre con la evolución de los genes, puede tener variaciones. Algunas de ellas sobreviven y otras quedan en el camino.

Con el correr de los años, a alguien se le ocurrió bautizar como ‘memes’ a estas imágenes graciosas -fotos, videos, gifs- que circulan en las distintas plataformas sociales y que representan o imitan alguna situación de la vida para burlarse de ella o darle otro sentido. Una manera de expresarse que ya es un clásico en la evolución del lenguaje de las redes sociales.

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Los Simpson, protagonistas de innumerables memes

Wikipedia: de Honolulu a la red de redes

Otro de los términos que se instalaron con la llegada de Internet y que habitualmente se cree que nació junto a ella es el de la Wikipedia. En realidad, es mejor ir por partes. Lo que se originó antes fue el sencillo término wiki.

La génesis de este vocablo esta vez no viene ni de los alimentos, ni de un sketch ni de un libro sobre evolución. El nacimiento de esta palabra ya instalada en la vida de todos los usuarios de redes se produjo en Hawaii, el archipiélago que pertenece a los Estados Unidos, ubicado en el Océano Pacífico.

En Honolulu, capital de Hawaii, existía un medio de transporte gratuito que llevaba a los turistas del aeropuerto internacional de la ciudad a sus respectivos hospedajes. El nombre de este servicio era Wiki Wiki Shuttle. Esta última palabra era la marca de la empresa, pero el término wiki correspondía al idioma hawaiano y significa: “rápido”, o “de prisa”. Y la repetición wiki wiki aceleraba aún más la velocidad, convirtiendo la expresión en “muy rápido”.

Wikipedia pone en pausa una prueba para generar resúmenes de sus artículos usando IA tras las quejas de los editores Shutterstock - Shutterstock

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Un programador estadounidense estuvo por Honolulu a comienzos de los 90 y quedó encantado con la expresión. A punto tal que, en 1995, cuando creó un sitio web donde cualquier usuario podría escribir y editar contenidos de forma colaborativa, le puso de nombre WikiWikiWeb. Esto, por la velocidad en que la página podía tener modificaciones.

El propio Cunningham contó que, cuando decidió crear esa plataforma, pensó en ponerle QuickWeb (web rápida), pero luego recordó aquel término hawaiano y le pareció mucho más original.

Más adelante, cualquier otra plataforma que tuviera esta metodología de edición colaborativa pasó a tener el prefijo wiki. Hasta que, en el año 2001, el término alcanzó la fama mundial cuando se creó la hoy célebre Wikipedia, la enciclopedia libre -y también colaborativa- que se encuentra en la red.

Wiki Wiki Shuttle, el colectivo de Honolulu que le terminó dando el nombre a la enciclopedia más popular de Internet Wikicommons

De más está decir que el idioma hawaiano se originó cientos de años antes que la aparición de Internet. Así es que, por más relacionado que esté hoy en día el término a esta época mediada por la tecnología, su origen es ancestral. Los lingüistas establecen que esta lengua comenzó a tomar identidad propia hace entre 700 y 900 años, con el asentamiento de los primeros pobladores polinesios en el archipiélago.

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