Una pareja que vive en las afueras convocó a Siuk Studio para decorar su departamento en la ciudad. Con el travertino y la madera como base y mucho diseño se logró un espacio sofisticado y personal

Un departamento en Puerto Madero con piezas únicas de arte y diseño

Una pareja que vive en las afueras convocó a Siuk Studio para decorar su departamento en la ciudad. Con el travertino y la madera como base y mucho diseño se logró un espacio sofisticado y personal Daniela Rossi 22 de julio de 2026 00:04 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Partimos de una muy buena base”, cuenta la arquitecta Geraldine Misiuk, directora de Siuk Studio, sobre el departamento a estrenar en Puerto Madero para el que una amiga de una amiga le encomendó el interiorismo. Aquí, la pareja de propietarios pasa algunos días de la semana –sobre todo ella–, alternando con una casa en las afueras de la ciudad.

La arquitecta, en el living del departamento. La mesa de arrime, realizada por Martín Mercante a pedido del Estudio. Maia Croizet

Enlazado

“La primera vez que nos reunimos con la clienta, en el departamento había algunos muebles por ahí, que venían de otra casa, pero que no combinaban entre sí ni les gustaban”, recuerda la arquitecta. ¿El objetivo general? Que se sintiera como una casa propia, personal, no de paso.

La idea central fue crear un espacio vivible, fácil y cómodo. La dueña de casa nos contó lo que buscaba, y confió y delegó en el Estudio, una confianza que valoramos mucho para crear” — Arq. Geraldine Misiuk, de Siuk Studio, responsable del interiorismo

Mueble flotante (Siuk Studio) blanco para que fundiera con la pared pintada en tono 'Luna Moon' (Sinteplast). Maia Croizet

“Integrado al ingreso y a la cocina, la dimensión del living comedor fue un desafío, porque no sobraba el espacio. La idea era que estuviera equipado, pero sin sentirse apretado”

Junto a la puerta de ingreso colocaron un mueble flotante (Siuk Studio) y un perchero para poder dejar los objetos cotidianos. Silla (Marcelo Federico), pieza esmaltada (Carolina Iotti). Lámpara vertical (Huup). Maia Croizet

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En el área social, el travertino del piso –original de la construcción– funcionó como punto de partida sobre el que hilaron la elección de los otros materiales, muebles y objetos.

Cocina, living y comedor comparten el mismo código. Maia Croizet

El mobiliario –y su disposición– de la cocina quedaron tal cual los recibieron: al ser todo blanco, resultaba simple integrarlo al resto de la propuesta.

Las banquetas, hechas a medida por Siuk Objetos. Vajilla de cerámica (Ricardo Luza), contenedor con tapa (Juan Perrone). Maia Croizet

Potenciado

“Encontrando la disposición y la morfología correcta de los muebles, y delimitando bien los programas, logramos que el living-comedor estuviera bien equipado, es cómodo para varias personas”, cuenta sobre cómo sortearon los metros limitados.

Mesa y sillas (Ascolta) para seis personas. Sobre la bandeja de cuero (Aldacour), piezas de cerámica de Ricardo Luza. Luminaria colgante (Huup). Obra de Michelle Dabul. Maia Croizet

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En un lateral, agregaron un espejo en todo el muro para agrandar visualmente el ambiente con el reflejo. “Fue una decisión de último momento que terminó de cerrar el espacio”, dice Geraldine.

Sillón (Ascolta), alfombra (El Espartano). A la izquierda: detrás del panel de simula una columna de travertino 'Silver', montaron la cava y un vajillero. Maia Croizet

“La paleta general oscila entre el blanco, el negro y el beige. Por contraste, la alfombra borravino genera algo diferente”

Consola (Moba) con acabado brillante, hecha a medida. Pieza de cerámica (Carolina Iotti). Maia Croizet

Generosa

Al contrario del espacio social, en la habitación contaban con más espacio. “En este caso, buscamos que el cuarto no se sintiera vacío. Tiene lo justo, con diseños a medida, y algunos toques verdosos”, cuenta.

Ropa de cama (Hilo). Obra de Agustina Chapelowicz. Mesas de noche de mármol 'Remiggiato' (Siuk Studio). Luminarias de pared (Huup). Maia Croizet

“El arte y los objetos artesanales ocupan un lugar central en nuestros proyectos. Me gusta pensarlos desde el inicio, y encontrar la pieza perfecta para cada espacio”

Aparador (Moba). Pieza de cerámica con asas (Mariana Bonetto). Banco (Marcelo Federico). Maia Croizet

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El baño quedó tal cual lo recibieron de obra. Florero (Ricardo Luza). Maia Croizet

Para disfrutar

“Equipamos el balcón para transformarlo en otro espacio de estar, queríamos extender la superficie funcional del departamento”

Sofás 'Link' y mesa de arrime 'Nui', ambos de Ciciliani. Maia Croizet

“Nos pegamos a la tonalidad de la baranda, virando hacia el dorado”, explica. Eligieron el equipamiento exterior enfocándose en la durabilidad, de acero inoxidable y con telas aptas.

Barra y banquetas de exterior (Ciciliani). Platos y cuenco 'Orilla' (Siuk Objetos). Florero (Ricardo Luza). Maia Croizet

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