Un departamento en Puerto Madero con piezas únicas de arte y diseño

Una pareja que vive en las afueras convocó a Siuk Studio para decorar su departamento en la ciudad. Con el travertino y la madera como base y mucho diseño se logró un espacio sofisticado y personal
“Partimos de una muy buena base”, cuenta la arquitecta Geraldine Misiuk, directora de Siuk Studio, sobre el departamento a estrenar en Puerto Madero para el que una amiga de una amiga le encomendó el interiorismo. Aquí, la pareja de propietarios pasa algunos días de la semana –sobre todo ella–, alternando con una casa en las afueras de la ciudad.
Enlazado
“La primera vez que nos reunimos con la clienta, en el departamento había algunos muebles por ahí, que venían de otra casa, pero que no combinaban entre sí ni les gustaban”, recuerda la arquitecta. ¿El objetivo general? Que se sintiera como una casa propia, personal, no de paso.
La idea central fue crear un espacio vivible, fácil y cómodo. La dueña de casa nos contó lo que buscaba, y confió y delegó en el Estudio, una confianza que valoramos mucho para crear”— Arq. Geraldine Misiuk, de Siuk Studio, responsable del interiorismo
“Integrado al ingreso y a la cocina, la dimensión del living comedor fue un desafío, porque no sobraba el espacio. La idea era que estuviera equipado, pero sin sentirse apretado”
En el área social, el travertino del piso –original de la construcción– funcionó como punto de partida sobre el que hilaron la elección de los otros materiales, muebles y objetos.
El mobiliario –y su disposición– de la cocina quedaron tal cual los recibieron: al ser todo blanco, resultaba simple integrarlo al resto de la propuesta.
Potenciado
“Encontrando la disposición y la morfología correcta de los muebles, y delimitando bien los programas, logramos que el living-comedor estuviera bien equipado, es cómodo para varias personas”, cuenta sobre cómo sortearon los metros limitados.
En un lateral, agregaron un espejo en todo el muro para agrandar visualmente el ambiente con el reflejo. “Fue una decisión de último momento que terminó de cerrar el espacio”, dice Geraldine.
“La paleta general oscila entre el blanco, el negro y el beige. Por contraste, la alfombra borravino genera algo diferente”
Generosa
Al contrario del espacio social, en la habitación contaban con más espacio. “En este caso, buscamos que el cuarto no se sintiera vacío. Tiene lo justo, con diseños a medida, y algunos toques verdosos”, cuenta.
“El arte y los objetos artesanales ocupan un lugar central en nuestros proyectos. Me gusta pensarlos desde el inicio, y encontrar la pieza perfecta para cada espacio”
Para disfrutar
“Equipamos el balcón para transformarlo en otro espacio de estar, queríamos extender la superficie funcional del departamento”
“Nos pegamos a la tonalidad de la baranda, virando hacia el dorado”, explica. Eligieron el equipamiento exterior enfocándose en la durabilidad, de acero inoxidable y con telas aptas.