¿Cómo hacer huevos de Pascua con relleno y estilo propio?

Fáciles y no tanto, 4 propuestas para los que se animen a armarlos en casa y personalizarlos para regalar

Se acerca Semana Santa y los huevos de Pascua son un clásico para hacer con los más pequeños, sobre todo a los que les encanta probar suerte en la cocina. Pero no son los únicos, los amantes del chocolate que buscan minimizar costos y darles, además, un toque personal, ya están listo para salir a comprar los materiales.

Claro que no hay una única receta de huevos de Pascua porque hacerlos de manera profesional, y que luzcan igual de brillosos que los que vemos en las chocolaterías, o que hagan ese “crack” característico al romperlos implica utilizar técnicas un poco más difíciles, como el templado del chocolate. Un procedimiento un poco más complicado que no todos manejan, ni quieren manejar, pero, a no desilusionarse, porque para esos casos están las recetas en las se puede lograr un resultado casi igual reemplazando el templado del choccolate por baño de repostería que solo debe fundirse a baño María o en microondas. Así, las posibilidades de tener éxito serán mayores y el buen aspecto acompañará al delicioso sabor.

Recetas de huevos de Pascua

Antes de dejarse llevar por el entusiasmo, vale recordar que parte del éxito será tener todos los ingredientes y utensilios necesarios, por eso leer bien las recetas y tener en cuenta los moldes elegidos deben tener un tamaño acorde con la cantidad de chocolate. Si hay que comprarlos, asesorarse con la vendedora de las nuevas propuestas.

Recetas de huevos de pascua con y sin molde. Fuente: Pixabay

Huevo de Pascua tradicional

Con guarda y decorado con flores, esta receta del más tradicional huevo de Pascua está hecho con chocolate con leche y chocolate blanco para los detalles.

Los huevos se pueden hacer en casa con chocolate templado o baño de repostería Shutterstock

Huevo de Pascua con base y relleno de confites

¿Por qué no poner los confites de chocolate fuera del huevo? En esta receta se usaron para decorar y se les agregó una base de chocolate para pararlos en el lugar donde cada comensal se sentará. Una idea innovadora que compartimos acá.

Huevo de Pascua con chocolate templado

El más profesional de todos los modelos, y aunque a primera vista pensar en templar el chocolate asuste, vale la pena animarse. Esta receta cuenta además con almendras para decorar.

Para los niños, formas y confites de colores le suman atractivo al huevo de Pascua Shutterstock

Huevo de Pascua para niños

Los colores fuertes llaman la atención de los niños por eso esta receta para hacer un huevo de Pascua colorido que les divertirá comer y si se animan podrán ayudar a decorar

