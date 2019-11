Ida y vuelta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de noviembre de 2019 • 00:44

Enfocarme

Querida Kirón. Te consulto después de mucho leer tu horóscopo en la revista dominical de La Nación. Vengo de un año de convivencia con mi pareja de 8 años que ha sido un tanto difícil tornándose agobiante por momentos dada la enfermedad terminal y posterior fallecimiento de su madre primero y de su ex esposa después. Todo muy movilizador para él, sus hijos y en consecuencia para mí. Tal cual me decías meses atrás, en octubre notaría un cambio importante y así fue ¡Sos una genia! Recurro a tu sabiduría una vez más para conocer qué me deparan los astros, cuáles son las nuevas posibilidades, donde enfocarme. Un abrazo. ¡Gracias! Tengo Sol Géminis, Luna y Ascendente en Cáncer. Mi pareja es Sol Sagitario, Luna en Acuario y Ascendente Piscis. Ceci

Hola Ceci. Vas a sentirte cada día mejor, muy unida a él, con un 2020 con todas las fichas planetarias puestas en la familia, la unión, el encuentro, el vínculo. Lo que este año fue agobiante, trabajoso, se vuelve liviano ¿Por qué? Porque Júpiter va a ingresar en Capricornio, signo en el que está Saturno hace más de un año y Capricornio es el opuesto a tu Sol y a tu Ascendente, por lo tanto transitará tu Casa VII, la de la pareja, además de tocar tu Luna, la familia. Él va a tener un año más bien neutro, de recuperarse, puede que el 2021 le resulte más complejo pero yo irán viendo. Un abrazo y que todo salga bien. Kirón

Desocupada

Hola Kirón, ¿como estás? Me podrías responder, te leo x Facebook. Nací 4/6/61 1:40 hs de la madrugada, en Mar del Plata. Estoy buscando trabajo, hace más de un año me quedé sin trabajo. Esto me tiene preocupada. También mi situación familiar me afecta mucho. Gracias. Abrazo. Nora

Hola Nora. Sos de Géminis, con Luna en Acuario y Ascendente en Piscis. Doblemente aérea, inquieta, racional, intelectual y comunicativa con un destino que te pide conectar hondo con el mundo emocional. Vas a ir recuperando el terreno perdido a partir de diciembre, cuando Júpiter ingrese a tu Casa X -la profesión, el mundo, la realización- que es donde ahora está Saturno. Digamos que irás saliendo a flote bastante rápido de esa fecha en adelante. Mucha suerte. Un abrazo. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros