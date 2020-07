Ida y vuelta

Kirón Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de julio de 2020

Hola Kirón ¿Cómo estás? Soy de Tauro, nací el 16 de mayo de 1972 a las 10.05 am... Aún sigo sola.... ¿qué podría decir con respecto a pareja y cambios de mudanza? ¿Podrá darse cuenta? Estoy pensando que quizás en un futuro mudarme a alguna provincia para llevar una vida más tranquila que la que se vive en Buenos Aires ¿Lo crees factible ? ¿Quizás el sur? ¿Bariloche ? No se.... Y siempre mi gran inquietud es con respecto a la pareja ya que hace muchos años que estoy sola ( muy bien Solá ) pero en algún momento me gustaría poder compartir mi vida con una buena pareja y. Mil mil gracias x todo Desde ya estaré súper agradecida de tu respuesta. Gracias. Adriana

Hola Adriana. Sos de Tauro con Ascendente en Géminis y Luna en Cáncer. Una persona muy afectuosa, femenina, arraigada y leal cuyo destino, a veces, es más cambiante y contradictorio que el que desearías. Este fue un año para vos de mucha crisis, ya que las fuerzas planetarias estuvieron y aún están en tu Casa VIII. Pero cuando esta etapa pase y Júpiter, el gran ayudante, transite tu Casa IX, será un tiempo perfecto para plantearte una mudanza y la expansión de tus horizontes. En cuanto al amor. llegará. Aquí y ahora está todo dado para pasiones extremas y relaciones prohibidas, no tanto para ese afecto estable y tierno que tu naturaleza reclama. Ojalá todo salga como esperás. Un cariño. Kirón

CUERPO, MENTE Y ESPÍRITU

Kirón: Soy Nora, del 20/02/48, a las 4:08 hs. Necesito saber cuánto durará esta etapa complicada y de tantas pérdidas. Me separé después de 40 años de casada, mis hijos viven lejos. y además mi salud no es de la mejor. Tal vez tenga que acostumbrarme a vivir así aunque espero que no. Muchas gracias. Un beso. Nora

Hola Nora. Sos de Piscis -tu Sol está a 0 grado de Piscis-. Tenés la Luna en Géminis y el Ascendente en Capricornio. Sos dual, indecisa, vulnerable, querible, inquieta pero. tu destino es asumir muchas responsabilidades, generalmente más de las que lográs soportar. Grandes fuerzas planetarias afectaron y siguen afectando hasta diciembre a tu Ascendente, por esos las pérdidas y la soledad. Pero vas a encontrar tu equilibrio y ordenar cuerpo, mente y espíritu antes del 2021. Te deseo lo mejor y no aflojes. Abrazo. Kirón

Si tenés una consulta astrológica, escribime a astrokiron@hotmail.com o a https://www.facebook.com/kiron.astros