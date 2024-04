Empezó a trabajar en un hotel y renunció 27 minutos más tarde tras descubrir lo que hacían en las habitaciones

Escuchar

Sin imaginarlo, el primer día de trabajo de una ciudadana estadounidense terminó siendo su peor pesadilla. A través de sus redes sociales, la mujer recordó la particular situación que vivió hace algunos años y que la hizo renunciar 27 minutos más tarde de haber empezado, algo que la convirtió rápidamente en tendencia.

Conocida en su cuenta de TikTok como “Laugh”, la mujer relató su experiencia en el puesto de limpieza del hotel ubicado en Georgia y del cual no quiso volver. “Me explicaron en qué consistirían mis tareas y opté por acceder a la propuesta”, expresó.

"Laugh" la mujer que se hizo viral al contar los detalles inesperados de cómo se trabaja en un hotel (Foto: captura TikTok@tallandfunny1982)

En ese sentido, contó que el primer día fue recibida por sus compañeras, que le explicaron detalladamente el protocolo, pero en ese momento cambió todo.

En cuanto llegaron a la primera habitación, “Laugh” fue en busca de algunos productos de limpieza para comenzar su tarea, pero su compañera la interrumpió. “Agarré guantes y lavandina y dije: ‘Ok, manos a la obra’. Pronto, me interrumpió. ‘No, no, no’, advirtió ella. A raíz de esto, supe que algo andaba mal”, señaló.

En ese momento, la mujer cortó un poco de cinta y comenzó a pegarla y despegarla del suelo para levantar los “restos de basura”. Luego, roció el ambiente con un poco de spray de lavandina y concluyó: “Listo, el baño está limpio”.

La situación molestó a “Laugh”. “Yo no lo podía creer”, comentó. Pero eso sería solo el principio. Cuando quiso desarmar la cama y retirar las sábanas usadas, su compañera la frenó. “Encendió la aspiradora y pasó la máquina a través de las sábanas sucias. Luego, hizo la cama y nada más”, indicó, indignada.

Por último, contó que otro detalle que le pareció desagradable fue que no reemplazó los vasos descartables de café que ya habían usado los huéspedes anteriores, sino que su colega los lavó “así nomás” y dio por finalizadas sus tareas en aquella habitación.

“Ahí dije: ‘ah, ok’. Me abrigué con mi campera, que se encontraba en el respaldo de una de las sillas, y me retiré del hotel”, concluyó.

Además de los más de 200.000 likes, la mujer recibió decenas de mensajes de usuarios que mostraron su descontento al igual que ella. “Me aterroriza pensar lo que hubieras visto si te quedabas más tiempo”; “Nunca confíen en un hotel” y “Ahora no sé si quiero volver a pisar un hotel”, fueron solo algunos de ellos.

Por otro parte, otros aprovecharon la ocasión para contar experiencias similares y aún más desagradables: “Trabajé 1 hora a Tj máx. Un niño orinó en el suelo y lo limpiaron en seco”; “Trabajé en un lugar de comida rápida durante 13 minutos. Vi que tiraban comida al suelo, la recogieron y se la sirvieron a alguien... Me di la vuelta y salí” y “Fui testigo de cómo un ama de llaves limpiaba el lavabo con el cepillo del inodoro. Se lo dijo a nuestra gerente y ella la despidió en el acto. Pero ahora tengo mucho miedo de los hoteles”.

Pero por lo que más se preocuparon los usuarios fue en saber de qué hotel se trataba, así se asegurarían en no pisarlo nunca. “Se llamaba hotel Magnuson... nunca había oído hablar de él antes de que me contrataran”, respondió la protagonista.