Ida y vuelta

CICLO TURBULENTO

Hola. Me llamo Carina y soy de Rocha, Uruguay. Nací el 04/09/1970 y mi hora de nacimiento es 8.45 de la mañana. Quisiera saber cómo me irá en el 2023 en el amor. Hasta ahora he enviudado 2 veces. También en lo laboral y con el dinero. Carina

Hola Carina. Sos de Virgo, con Luna y Ascendente en Libra y con la mitad de los planetas natales en tu Casa XII, entre ellos el Sol. Virgo es un signo algo solitario aunque necesita de los demás, digamos que siente una distancia casi física con la gente, incluso con los que quiere. Pero tu Luna y tu Ascendente reclaman asociarse, unirse, hacer las cosas de a dos y por eso mismo creo que en algún momento del camino vas a volver a tener pareja. Actualmente iniciás un ciclo de unos dos años y medio con pruebas a superar. Vas a ir resolviendo los problemas de trabajo pero pedí ayuda y buscá sostén emocional. Cerrado este ciclo turbulento hay un renacimiento hermoso y un encuentro soñado. No aflojes. Abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com