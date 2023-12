escuchar

TU CAMINO A LA LIBERTAD

Hola Kirón: me llamo Claudio y me gustaría que me cuentes sobre mis energías. Leo de astrología y sigo algunos astrólogos en internet pero no entiendo bien mis combinaciones. Nací el 02/07/90 a las 8 de la noche. Desde ya mil gracias. Hasta pronto. Claudio

Hola Claudio. Sos canceriano, tenés la Luna en Escorpio, el signo del misterio, y el ascendente en Acuario. Tal vez tu mayor desafío consista en confiar en vos y en el afuera cuando haya cambios en tu entorno, sean de trabajo o sentimentales, porque te aferrás a lo conocido, a lo seguro, pese a que tenés una capacidad increíble para improvisar. Todo esto te sucede porque Cáncer y Escorpio, qué son tu Sol y tu Luna, se aferran a lo que poseen y a lo que aman. Pero el Ascendente indica qué tenés que aprender a soltar, hacer amigos más allá del círculo conocido, a tener ideales propios, a encontrar tu camino hacia la libertad. El próximo año será muy bueno para vos en ese sentido. Suerte. Kirón.

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

