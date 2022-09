Ida y vuelta

CAMBIAR MI VIDA

Hola Kirón, nací el 21.09.1974. Después de la pandemia y el haber perdido a mi mamá me desestabilizó. Siento un agotamiento extremo. Por momentos quiero cambiar mi vida en 180 grados ¿Qué me decís? Karina

Hola Karina. Sos de Virgo con Luna en Sagitario. Al no saber tu hora de nacimiento desconozco tu Ascendente. Pero con los datos que tengo alcanza para decir que la vida suele llevarte de un extremo al otro: de ser en exceso optimista a tener una mirada opuesta, desesperanzada, muy crítica con vos misma y con el mundo. Es lógico este momento de duelo. Además coincide con el tránsito de Júpiter opuesto a muchos planetas que tenés en Libra, específicamente a Marte y Plutón, que son esa fuerza que te hizo sentir invencible tantas veces en la vida. Te vas a reponer. Y es probable que hayas cerrado un ciclo que se inició en el 2010 y ahora estés recién iniciando uno nuevo, con otros objetivos, otros ideales y con gente diferente que te acompañará. Tené algo de paciencia con vos misma. No apures el proceso. No te fuerces. Cuando termine el año vas a sentirte mejor. Un cariño. Kirón

SOLA

Hola Kirón, buenas tarde, yo nací el 18 de octubre de 1962 al medio día. Yo quisiera saber si voy a tener alguna pareja. Estoy sola y me llamo Elena.

Hola Elena. Sos de Libra, con Luna en Cáncer y Ascendente en Acuario. Por tu Sol y tu Luna se puede decir que sos afectuosa, femenina, sensible y con una necesidad enorme de pareja, familia, protección y ternura. Lo que sucede es que tu Ascendente, Acuario, marca otra clase de misión, más vinculada a la amistad, los grupos, la rebeldía y la libertad. Creo que el año que viene podría ser un gran año para tener esa compañía que anhelás, pero que tenés que salir de casa, hacer actividades grupales, conectarte con gente que comparta tus ideas, o tu fé. Incluso viajar… Lo esencial es que si disfrutás de tu independencia y de tu vida social toda tu carta natal se va a movilizar positivamente. Un abrazo afectuoso. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com.