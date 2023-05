Ida y vuelta

escuchar

SUCESIÓN

Querida Kirón: El año pasado falleció papá y la nueva esposa se niega a vender la casa. Yo alquilo y necesito que se haga la sucesión. Puse abogados pero me gustaría saber cómo estoy aspectado. Me llamo David nací el 17 de diciembre de 1974 a las 9 de la mañana. Gracias. David

Hola David. Sos Sagitario con Luna y Ascendente en Acuario ¡la justicia siempre estará de tu lado! Diría que después de mediados de año, ya con Júpiter en Tauro, será más sencillo que resuelvas el tema vivienda. Lo beuno es que tener tu lugar en el mundo te va a dar mayor libertad, algo que seguramente buscás porque toda tu carta lo reclama con premura. Es bueno que te ocupes de lo material, en definitiva somos de carne y hueso y no ángeles, aunque ese sea el anhelo de tu Ascendente. Un abrazo grande. Kirón

Me siento Capricornio

Hola Kirón! Hace mucho me hice una carta natal de computadora para saber de qué signo era y me salió que de Sagitario. Nací el 21 de diciembre de 1981. Pero me siento de Capricornio ¿Puede ser? Te escribo a ver si me lo aclarás. Desde ya, muchas gracias. Saludos, Tati

Hola Tati. Bueno, eso depende de la hora, si naciste por la tarde podría ser Capricornio. Enviame ese dato y lo calculamos. Tenés, eso sí, la Luna en Escorpio. O sea que la intensidad emocional seguro te caracteriza. Cariño. Kirón

