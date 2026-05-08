La psicología explica por qué algunas personas nunca piden perdón aunque se equivoquen

Pedir perdón tras un error constituye un acto esencial de madurez emocional y respeto hacia el entorno. Sin embargo, resulta frecuente convivir con personas que omiten esta conducta incluso ante faltas evidentes. Este comportamiento trasciende la simple mala educación para instalarse en el terreno de la psicología profunda, donde diversos factores de personalidad y experiencias previas moldean la resistencia a reconocer una equivocación.

La incapacidad para reconocer fallos propios responde a mecanismos psicológicos complejos

El miedo a la vulnerabilidad encabeza la lista de causas identificadas por los especialistas. Según la teoría de la autoafirmación, admitir un fallo implica mostrar una faceta personal que el individuo percibe como frágil. Muchos sujetos asocian la disculpa con una pérdida directa de control y poder dentro de sus vínculos. Esta exposición emocional genera un malestar profundo que los lleva a evitar la admisión de responsabilidades para proteger su autoconcepto, incluso si esto daña a terceros.

Estas conductas activan mecanismos de defensa arraigados como la negación y la proyección. Quienes evitan disculparse suelen reinterpretar los hechos a su favor o culpan al otro: es común escuchar frases como “fue tu reacción lo que causó el problema”. Investigaciones en el campo de la psicología social indican que el cerebro puede procesar la disculpa como una amenaza a la identidad moral, lo cual dispara respuestas de estrés defensivo. Este fenómeno se agudiza en personalidades con rasgos narcisistas, quienes distorsionan la realidad para sostener una imagen de infalibilidad.

La educación recibida durante la infancia también marca el rumbo. Los patrones familiares resultan determinantes: niños criados bajo estilos de crianza autoritarios, donde los errores provocaban castigos severos o donde nunca se observó el hábito de disculparse, desarrollan una aversión marcada hacia este acto en la adultez. En estos entornos, la admisión de una falta no se vive como una oportunidad de reparación, sino como una humillación personal que pone en riesgo el honor o el estatus frente al otro.

Las personas criadas por padres autoritarios tienenmenos de probabilidades de disculparse espontáneamente Shutterstock

Otro aspecto clave es la confusión entre el perdón y la autoinvalidez. Aquellos con antecedentes de vínculos asimétricos a menudo temen que pedir disculpas implique asumir la totalidad de la culpa, lo que refuerza una visión negativa de sí mismos. Para estas personas, el pedido de disculpas funciona como una autocrítica destructiva y no como una herramienta de comunicación. A esto se suma la alexitimia, una dificultad para identificar y expresar sentimientos complejos como el remordimiento, lo que impide articular una disculpa a pesar de percibir el daño causado.

El impacto de este comportamiento sobre los vínculos es severo. Las disculpas son el componente central para restablecer la armonía en los vínculos humanos; su ausencia fomenta el resentimiento y deteriora la confianza. No obstante, la capacidad de reconocer errores es una habilidad posible de desarrollar mediante el fortalecimiento de la inteligencia emocional y la autocompasión. Comprender que pedir perdón no resta valor a la persona, sino que robustece el vínculo, es la clave para la evolución personal. En última instancia, el perdón deja de ser una concesión para convertirse en un ejercicio de libertad. Solo quien posee una identidad sólida y segura de sí misma es capaz de soltar la armadura del orgullo para dar paso a la reparación honesta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA