LA ESPERA… DESESPERA

Hola Kirón, ante todo espero estés bien. Mi nombre es Carlos, nací el 12 de noviembre de 1961 a las 18,55 hs y soy Ascendente en Tauro. Como me lo dijiste en un correo anterior, fue un año en el que pude llegar hasta ahora gracias a la ayuda que pedí y que afortunadamente encontré. Se acerca fin de año y tengo una propuesta laboral que sigue trabada y la cual necesito más que nunca ¿Pensás que los astros en este fin de año como me lo señalaste me permitirán salir de un año con todo en contra? Muchas gracias y disculpame por volver a consultarte pero la espera, como se dice habitualmente, desespera. Saludos. Carlos

Hola Carlos. Tenés Sol en Escorpio a 20 grados en Casa 7, Luna en Capricornio y Ascendente Tauro a 13 grados. Si bien tu Luna y tu Sol te han enseñado paciencia porque son del elemento Tierra y, por lo tanto, lo concreto te es familiar, las emociones intensas de carácter escorpiano son lo que te desequilibran y lo que la vida te pide que “aprendas”. Diría que transitar la desesperación es evolutivo siempre que la trasciendas, porque los golpes del destino a vos te hacen fuerte y no lo contrario. Creo que entre abril y mayo va a ser otro momento en tu vida, como cuando amanece. Eso se debe a que Júpiter dejará tu Casa XII -la oscuridad- y saldrá a tu Ascendente -la llegada de la luz-. Hasta entonces irán apareciendo chispazos de ayuda, afecto y dinero. Tratá que esperar con toda la confianza y apertura posible porque la salida del túnel está muy próxima. Con afecto. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

