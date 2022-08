Ida y vuelta

LA LIBERTAD ES FIEBRE

Querida Kirón siempre te sigo y me gusta tu buna onda. Sos positiva y se agradece. Nací el 17/12/74 a las 8.50 am Tengo un año raro, algo deprimida para lo que suelo ser, siempre cantando, bailando, rodeada de gente… Espero que sea pasajero porque así no me aguanto. Si me podés ayudar con tu palabra amorosa te voy a estar agradecida infinito. Carmencita.

Hola Carmencita. No sólo sos sagitariana sino que en ese signo tenés varios planetas ¡Por eso sos una persona alegre y activa! La Luna y el Ascendente, por su parte, están en Acuario. Te diría que para vos -como diría el Indio Solari- “la libertad es fiebre”. Efectivamente tu estado actual es pasajero, algunos tránsitos te están afectando y además tu Acuario es como una antena gigante de las conmociones planetarias y… ¡vaya que el mundo está conmocionado! Un beso fuerte y que sigas bailando y cantando. Kirón

IRNOS JUNTOS

Hola Kiron, nací el 03/11/1957 a las 23:30. Enviudé durante la pandemia y estoy muy entusiasmada con un señor de otro país que me propuso irnos juntos. Tengo hijos grandes que hacen su vida pero tengo mil dudas. Ojalá me ayudes. Nonina

Hola Nonina. Sos de Escorpio, con Luna en Aries y Ascendente en Cáncer. Básicamente de Agua y Fuego. Pasional pero también con un destino muy unido a la familia. El año que viene Júpiter activará tu Sol y eso va a darte claridad. Te recomendaría que sigas tu corazón pero sin quemar del todo las naves. Viajá, conócelo, conviví, disfrutá pero hasta no estar del todo segura dejá aquí tu nido armado por si extrañás demasiado. Donde estén tus afectos profundos, ahí estarán tus raíces. Un abrazo y apostá por la vida. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com.