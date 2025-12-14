Ida y vuelta

LA NACION

MANEJANDO UBER

Hola Kirón. Quería saber si podría decirme como viene el trabajo. Estoy hace dos años manejando Uber porque la empresa cerró y muy preocupado. Soy profesional, con un hijito. Tengo casa y mucha ayuda pero no me alcanza. Nací el 28/10/91 a las 11.30. Daniel

Hola Daniel. Sos de Escorpio con Luna en Cáncer y Ascendente en Capricornio. Además tenés varios planetas en el signo del Escorpión. Diría que lo bueno es que afectivamente estás respaldado, en un momento emocionalmente espléndido, con una buena familia. Saturno plantea un año de bastante lucha pero con compensaciones. Vas a volver a lo tuyo porque tenés perseverancia y un objetivo bien claro. Mientras los tuyos acompañen vas a encontrar la fuerza para sobreponerte al momento y crecer. Mis mejores deseos. Kirón.

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

