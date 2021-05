Ida y vuelta

QUÍMICA

Hola Kirón. Te cuento. Yo nací el 23 septiembre a las 4:30 pm. He estado enamorada de un acuario del 25 de enero. Realmente he tenido química con varios acuarianos. Gracias. Atentamente. Yuly

Hola Yuly ¿Cómo estás? No me decís tu año de nacimiento así que no puedo saber en qué signo tenés la Luna, pero sí es suficiente para calcular tu Sol y tu Ascendente que son, respectivamente, Libra y Piscis. Ambos signos son adaptables, femeninos y… “dobles”. Libra es una balanza con dos platillos y Piscis dos pececitos que van en sentido contrario. Por lo tanto sos enamoradiza, indecisa, inestable y contradictoria. Acuario también es un poco desconcertante pero no duda cuando quiere algo así que él llevará la delantera. Mucho diálogo y efectivamente una química increíble. Tené en cuenta que este año los acuarianos están muy en crisis así que no esperes mucha definición de su parte. Un beso. Kirón

MÚLTIPLES TALENTOS

Hola Kirón. Te escribo porque el año que viene empiezo la facultad y mis padres quieren que siga medicina, como ellos. Pero la sóla idea me angustia. Yo soy introvertida, hago danza desde chica, me gusta viajar y no tengo novio. Soy del 5 de marzo del 2003 a las 7 de la mañana en Capital. Un beso. Pamela

Hola Pamela. Sos Piscis, con Ascendente en Piscis y Luna en Aries. De una sensibilidad exquisita, con gran empatía con quien sufre, capacidades artísticas notables y a la vez mucha disciplina por esa Luna en Aries que, a veces, se da con frecuencia en personas con familias intrusivas, que eligen por vos, que te apuran… Por eso mi consejo es que trates de tomarte tu tiempo para decidir y que tengas en cuenta el arte y tal vez la psicología o el trabajo social como profesiones posibles. Talentos tenés muchísimos y estoy segura que tu intuición va a mostrarte el camino. Tu familia entenderá. Y el novio llegará también. Además a partir de diciembre vas a ver tu futuro con más claridad que hoy, cuando tengas a Júpiter en el Ascendente. Un cariño y mucha suerte. Kirón

