Ida y vuelta

UN CAMBIO

Buenas Kirón ¿cómo estás? Vi tu correo por consulta. Soy Silvia. Nací el 05/02/72 a las 14 y 15 h aproximadamente, en La Paz, Entre Ríos ¿Cómo me va ir la mitad de este año? Vengo muy golpeada desde hace unos años. En marzo termine un tratamiento y ahora quiero hacer un cambio. Silvia

Hola Silvia. Sos de Acuario y tenés la Luna en Libra, eso significa que en esencia sos una persona creativa, de mente abierta e ideas innovadoras. Emocionalmente también necesitás tu espacio, siempre buscando equilibrio, armonía y conexión. El Sol y la Luna señalan quien sos y en ambos casos se trata de signos de Aire. Lo que sucede es que tu Ascendente, es decir tu destino, está en Tauro, un signo práctico, conservador, posesivo y sereno. El cuerpo, el apego amoroso y los temas de dinero son tus pruebas de vida, tus desafíos. Y no es sencillo para alguien de Aire bajar a Tierra, en absoluto. Mirando tus tránsitos creo que podría venir una relativa calma. Como Plutón (el que transforma) está sobre tu Nodo en Casa 9 te diría que una mudanza, un viaje o comenzar a estudiar una disciplina que cambie tu perspectiva de la vida van a ser tus mejores opciones. Es un momento genial para expandirte, para recuperarte después de la crisis y mirar para adelante. Te deseo mucha suerte y ojalá encuentres el camino. El cambio será interior. Kirón