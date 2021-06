Ida y vuelta

Ayudar a entender

Hola Kirón. Nací o el 6 de diciembre de 1968 a la 5.30. Desearía saber cómo me iría en el trabajo, el resto de este año. Me puse a manejar un auto porque mi marido se jubiló y no nos alcanza. Estoy cansada, pero me gusta, no me lo explico. Po ahí la astrología me ayuda a entender. Saludos. Tati

Hola Tati. Para la astrología lo que contás es muy entendible. Sos de Sagitario, con Luna en Géminis y Ascendente en Sagitario. Si bien Sagitario y Géminis son dos signos son opuestos entre sí, componen las dos caras de una misma moneda y en ambas caras la posibilidad de viajar, trasladarse, conversar con gente y realizar una tarea comercial a la vez te estimulan. Para tu energía eso es mucho más divertido que estar haciendo tareas domésticas en tu casa o trabajando en una oficina. Los tránsitos de este año en tu Casa III, la de los viajes cortos, de algún modo se combinaron para abrir esta posibilidad para vos. A veces el destino nos lleva por caminos impensados y pese a que la necesidad te haya empujado es genial que puedas ver el medio vaso lleno y disfrutarlo. Un abrazo. Kirón

Despegue

Hola Kirón. Soy del 2/8/1988 a las 19 y en estos meses hice más cambios que en la última década. Me fui a vivir a la costa, me separé, tengo un novio diez años menos que yo, amigos nuevos, me visto de otra forma… Tuve un despegue total. Quería preguntarte si va a durar. Gracias. Natalia

Hola Natalia. Sos de Leo con Luna en Aries y Ascendente en Acuario. Júpiter en tu Ascendente ayudó a que te liberes, a que cambies, a que improvises y arriesgues como Acuario pide. Puede que Saturno frene a veces tus avances, pero sí, va a durar, tal vez no con el mismo ímpetu que ahora, pero hay puertas que cuando se abren difícilmente vuelvan a cerrarse. Mis mejores deseos. Kirón

