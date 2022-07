Ida y vuelta

EL CHICO QUE ME GUSTA

Hola Kirón, mi nombre es Anahí. Nací el 29/07/2002 no sé muy bien a qué hora, pero sé que es a la noche. Quisiera saber si el chico que me gusta es el indicado, su signo es Escorpio y nació el 16/11/2002, si no me equivoco es a la tarde. Gracias. Anahí

Hola Anahí. Sos de Leo con Luna en Aries, doble Fuego, doble deseo, doble intensidad. Él es Escorpio con Luna en Aries, tan apasionado como vos pero un poco desconfiado y celoso. Para decirte con alguna certeza si son compatibles necesitaría saber la hora de ambos. Sin ese dato puedo decirte que van bien, se atraen obviamente pero que si se pelean puede ser una dura batalla y que si bien vos perdonás enseguida… él no. Mientras no discutan todo estará bien. Un cariño grande y ojalá funcione. Kirón

PROYECTOS Y MIEDOS

Hola Kirón: mi nombre es Bárbara, y nací el 13 de abril de 1955, a las 22.45 hs. bien nocturna, me gustaría saber mi Ascendente y cómo va ir mi vida, en el aspecto de viajes, económico, y laboral. Tengo proyectos, pero muchos miedos. espero tu respuesta y muchas gracias.

Hola Bárbara. Sos de Aries, deseo puro, con Luna y Ascendente en Capricornio, un signo medido, algo temeroso ya que sabe que la vida tiene sus vueltas. Pero… ¡tenés un gran trígono hermoso entre tres planetas: venus, Júpiter y Saturno que está iluminadísimo en la actualidad. Por lo tanto arremeté con tus proyectos y con tus ganas, es un buen año para hacer, para disfrutar, para viajar… Sin temores. Abrazo grande. Kirón

Para conectarse con Kirón escribir a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com