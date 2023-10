escuchar

Nunca había sido más desafiante tener citas románticas en este mundo “inflacionado”. Atrás quedaron esos tiempos dorados en los que era posible invitar (o ser invitado) al teatro o al cine para después ir a comer a un restaurante y disfrutar de un buen vino sin pensar en la cuenta (mucho menos pensar en compartirla). Mal que mal, aunque aquí siempre hemos vivido devaluados, mientras hubiera (y alcanzara) el sueldo, todavía se podía financiar una soltería relativamente digna. A estas alturas del 2023, con el país a punto de alcanzar las tres cifras de inflación anual y el 40% de pobreza, los argentinos podemos dar cátedra de como seguir buscando pareja aún quebrados, algo que el resto está aprendiendo a golpes, porque la tendencia del infladating ha modificado a ritmo acelerado los vínculos sentimentales, en todo el mundo.

En inglés dating with inflation in mind (tener una cita teniendo en cuenta la inflación), la expresión refiere al cambio radical de los hábitos sociales a partir del alocado costo de vida contemporáneo. Los precios suben cada día y los sueldos quedan congelados, o incluso bajan, mientras que todo es cada vez más caro; en ese contexto, el rito más tradicional del cortejo amoroso amenaza con desaparecer. Según coinciden las encuestas las plataformas de encuentros, la mayoría de los singles evita salir a cenar en las primeras citas optando, por ejemplo, por tomar un café, dar un paseo o aprovechar alguna actividad gratuita antes que dejar un cuarto del salario en una comida. Tanto impacta la economía en las relaciones que hasta suena natural que la primera frase después del crush sea “¿de dónde sos?”, en vez de un “hola, como estás”. Hoy pocos están dispuestos a involucrarse con alguien que vive fuera de su radio de circulación porque el presupuesto para salidas no resiste si además hay que moverse en Uber o Cabify por la ciudad.

Salvo un porcentaje mínimo de la población acomodada, la crisis afecta a todo el planeta. Hoy en Nueva York, por ejemplo, sentarse a comer afuera en un sitio de nivel medio supone gastar no menos de 100 dólares, por persona. Hasta antes de la pandemia todavía se podía conseguir un buen servicio por menos de 50 dólares, pero ahora por ese monto apenas se consigue almorzar al paso una ensalada de hojas verdes y una botella de agua, sin contar propina, que allá es obligatoria. En España, que comenzó el 2023 con una inflación del 6,7 %, el presupuesto para citas bajó considerablemente en los últimos seis meses, sostiene el 32% de los solteros disponibles consultados en una encuesta de la plataforma Meetic. Por esa razón el 15% organiza sus encuentros según el día en que cobra el sueldo. El 38% elige ir a tomar un café, aunque el paseo es la opción preferida del 56% de los consultados que reemplazaron la cena afuera por una caminata en el parque a media tarde, o por los centros comerciales -donde es posible comer a precios asequibles – o bien encontrarse en los grandes almacenes de Ikea, el nuevo punto de encuentro de las parejas potenciales que quieren conocerse y fantasear con una vida en común.

“El periodo de inflación en el que nos encontramos ha significado un fuerte aumento de los precios, no solo en los productos cotidianos, sino también en lo que respecta al ocio; lo que repercute directamente al universo de las citas. Desde Bumble hemos detectado, a través de un reciente estudio, que las personas intentan ahorrar más en sus encuentros, con uno de cada cuatro que ha establecido ciertos límites financieros en torno a su vida sentimental. Esto no significa que tengamos menos citas, sino que el formato clásico del ‘dating’ ha cambiado y nos mostramos más interesados en experimentar citas informales que en encuentros lujosos”, explicaba Alba Durán, directora de Marketing para Bumble España, en una entrevista publicada en una revista femenina.

La situación es tan que normalizó, incluso, un tema de conversación hasta hace poco considerado políticamente incorrecto para una primera cita, pero blanquear la situación financiera se ha vuelto indispensable en una relación que comienza, sostiene la experta. “De hecho, hace poco realizamos un estudio en Bumble a través del cual más de dos de cada cinco españoles afirmaban que hablar de dinero en las citas ya no es un tema tabú, como tradicionalmente se ha pensado. Este pensamiento lo apoyan especialmente los jóvenes, que afirman en un 40% que hablarían de dinero con naturalidad en una cita, si la conversación fluye a ese punto”, agrega.

En ese sentido los expertos en romances aseguran que el cash-candid dating o “citas sinceras en efectivo” es el mejor recurso al momento de planificar salidas financieramente más viables en un mundo que no sabe hacia dónde va.

