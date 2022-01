Invertir en inmuebles: una alternativa para vivir y trabajar en Estados Unidos

Entre los argentinos y La Florida existe un romance eterno: no solo por las increíbles playas de Miami y por los inolvidables parques en Orlando, sino también –y muy especialmente en los últimos años- como destino donde vivir y trabajar de forma legal.

Estados Unidos mantiene con la Argentina un tratado de Comercio y Navegación bajo la sección 214 de La Ley de Inmigración y Nacionalidad del país del Norte. Esa normativa indica que los ciudadanos argentinos pueden ir a trabajar en empresas en las cuales hayan invertido (para que puedan desarrollar y dirigir las operaciones), también si están en proceso de invertir una cantidad sustancial de capital. Esa calificación de inversionista no inmigrante es la que se conoce como “E-2″.

¿Cuáles son las condiciones para ser elegible en la Visa E-2?

· Haber invertido o estar activamente en el proceso de invertir una cantidad sustancial de capital en una empresa comercial legítima en los Estados Unidos.

· El propósito debe ser únicamente desarrollar y dirigir la empresa.

· Debe existir la intención de salir de los Estados Unidos una vez que expire o finalice el proyecto (E-2).

Las inversiones pueden ser franquicias, compra de licencias de negocios, proyectos nuevos o también compra de fondos de comercio. De acuerdo a las regulaciones, es posible afirmar que con una inversión de 120.000 dólares una persona puede obtener una Visa para vivir y trabajar en los Estados Unidos, mientras que su familia directa obtiene visas para vivir en el país y su cónyuge permiso de trabajo.

¿Se puede obtener la Visa E-2 comprando inmuebles?

“¿Si es posible obtener la Visa E-2 comprando inmuebles? Esa es la pregunta que todos quieren saber”, advierte Silvana Carlotto, parte de The Cardenas Group Realty y TCG Business Brokers. “La respuesta es que sí: se trata de un proceso más complejo, aunque con un retorno que también resulta más interesante”, señala.

Cuando las inversiones se hacen en un proyecto inmobiliario, el análisis es todavía más profundo para asegurar que la inversión sea aceptada por una Visa E-2.

La sección 214 especifica un poco mejor las características que es preciso analizar a la hora de la compra: “La compañía debe ser una empresa comercial o emprendedora real, activa y operativa, que produzca servicios o bienes con fines de lucro. La empresa debe cumplir con los requisitos legales aplicables para hacer negocios en la jurisdicción particular de los Estados Unidos”.

Esa condición ayuda a entender que las inversiones pasivas en cuentas bancarias, acciones, terrenos no desarrollados o una sola propiedad no califican, ya que en ese caso el inversionista no participa activamente en el desarrollo y la dirección de la inversión, y tampoco hay movimientos de activos diarios.

En otras palabras: la inversión inmobiliaria hecha con el solo propósito de poseer el título y obtener un retorno en moneda americana no constituye una inversión legítima para calificar para la Visa E-2.

Tres opciones para calificar para la Visa E-2 invirtiendo en inmuebles

“La primera opción –explica Carlotto - tiene lugar si el inversor tiene o invierte en una cantidad importante de propiedades en el mismo o en diferentes complejos, hace mantenimiento frecuente en las instalaciones, renueva alquileres a largo plazo o mantiene rentas a corto plazo. La clave pasa por si dicho proyecto tiene actividad continua, empleados y movimiento comercial”.

Una segunda alternativa se da si la inversión como empresa se realiza en la compra y venta de inmuebles de manera constante realizando “flips” (esto es: compra de inmuebles a un precio menor del mercado para refaccionarlos y colocarlos en su verdadero precio en un período que no supere los tres meses, para un retorno acorde en poco tiempo), o se dedica a la administración de propiedades de alquiler, que pueden ser no solo hoteles y edificios de condominio, sino también centros comerciales.

La tercera opción es la de la inversión para la compra de un edificio de varios apartamentos, un centro comercial, un hotel boutique o una casa complejo de varias unidades (“sixtuple”).

“A las opciones uno y tres puede agregarse un pequeño café en el sector de la piscina si estamos hablando de un complejo de apartamentos u hoteles, un “convenience store” (mini super) o un centro de alquiler de bicicletas, kayaks, botes o paquetes turísticos”, señala Carlotto. Y precisa: “La clave es que el proyecto tenga una actividad continua de empleados y movimiento comercial”.

Alternativas de inversión en el sur de La Florida

“Aunque nuestro portfolio maneja opciones en Naples, Saint Augustin, Wellington (la cuna del polo), Los Cayos, Orlando, Daytona y Palm Beach –relata- algunas de las opciones de inversión en el Sur de La Florida son”:

• Edificio de 5 apartamentos en Fort Lauderdale, Florida: 799.000 dólares.

• Edificio de 7 apartamentos en Hollywood, Florida: 1.195.000 dólares.

• Boutique hotel con 12 habitaciones en Miami Beach 2.300.000 dólares.

“Las inversiones en inmuebles tienen una ventaja que pocos extranjeros conocen: sin importar si se trata de un bien comercial o residencial, el inversionista puede financiar la compra con un préstamo hipotecario de bancos americanos”, sostiene.

El mercado actual ofrece un interés bajo comparado con el contexto pre pandemia, y se trata de una alternativa interesante considerando que los bancos residenciales pueden financiar hasta el 70 por ciento del valor del inmueble, y los bancos comerciales entre un 60-70 por ciento, siempre con tasas competitivas”, detalla Carlotto y marca que, si no se desea la intervención de un banco, también hay dueños que tienen capacidad de financiamiento, normalmente de un 50 por ciento de la compra. “Lo bueno es que esa opción no es un impedimento para la adquisición de la Visa E-2 si el inversor pone el valor restante para la compra”, concluye la experta que se puede contactar a través de Instagram @silvanacarlotto.realtor y whatsapp al +1-305-490-8812.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.