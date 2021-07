Jeff Bezos viajará al espacio: cómo seguir en vivo su aventura

Jeff Bezos, el fundador de Amazon, despegará hacia el espacio mañana martes 20 de julio en el cohete New Shepard, fabricado por su compañía Blue Origin, junto a su hermano Mark, una vieja aspirante a astronauta y un joven estudiante, en el que será el primer vuelo tripulado de la empresa que Bezos creó en el año 2000 para promover el turismo espacial.

Tal vez, ver los maravillosos paisajes del planeta Tierra por encima de su atmósfera le hará olvidar que Richard Branson, el creador de la marca Virgin, se ufana de ser el primer multimillonario en viajar al espacio, cuando el pasado domingo 11 se elevó 80 kilómetros sobre la superficie del suelo por una hora en su avión cohete Unity.

Bezos tendrá una compañía reducida: sólo hay otros tres asientos para pasajeros en la nave, que permanecerá suspendida en el espacio por 4 minutos de un viaje total de 11 minutos. Además del multimillonario, disfrutarán de la aventura su hermano Mark y la estadounidense Wally Funk, de 82 años, quien fue la primera mujer instructora de vuelo en una base militar de su país.

Wally Funk (segunda desde la izquierda), la mujer que viajará al espacio junto a Jeff Bezos, junto a otras mujeres del programa Women in Space de la NASA, que se canceló en los años 60.

En los años 60, Funk entrenó junto a otras 12 mujeres en un programa de la NASA para llevarlas al espacio, pero su sueño se truncó cuando la agencia espacial canceló la iniciativa. Este 20 de julio, por fin sabrá cómo es estar en el espacio.

El tercer asiento será para Oliver Daemen, un joven neerlandés de 18 años recién graduado, que pretende estudiar física en la Universidad de Utrecht. Se trató de una sorpresa para el cuarto afortunado, ya que aquel asiento había sido asignado a través de una subasta por 28 millones de dólares a otra persona, que desistió de viajar por “problemas de agenda” y tendrá un lugar en una próxima misión. El comprador pidió mantener su nombre en el anonimato.

Cómo ver el despegue

El viaje del New Shepard de Bezos será transmitido por Blue Origin a través de su sitio web BlueOrigin.com a partir de las las 7:30 a.m. EDT (8:30 am de Argentina). El despegue del cohete está previsto para las 10 am de la Argentina.

La transmisión en vivo dentro de la nave, en su viaje espacial de 11 minutos, será compartida por Blue Origin después del viaje, informaron desde la compañía en un comunicado de prensa del pasado 12 de julio.

LA NACION