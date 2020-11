Joe Biden es fanático de los autos y de la velocidad. Ahora, el presidente electo de los Estados Unidos ya no podrá conducir la joya automovilística favorita de toda su colección

Joe Biden es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Como amante de los autos, el mandatario logró una impresionante colección entre la que se destaca una exclusiva pieza: un Corvette C2 Stingray de 1967. Dado su nuevo rol, y por una normativa que rige desde 1963, Biden ya no podrá disfrutar de pasearse en su auto favorito.

Se trata de una medida implementada tras el asesinato de John F. Kennedy. Si bien el expresidente no estaba manejando su auto cuando recibió el disparo mortal en Dallas, como medida de seguridad los servicios secretos del país restringieron la posibilidad de manejar sus propios autos a los presidentes estadounidenses.

El auto favorito de Biden, así, deberá permanecer en el garage hasta el final de su mandato. El Corvette C2 Stingray del 67 del nuevo presidente tiene un motor L79 V8, con una potencia de 350 CV. Además, está acoplado a una transmisión manual de 4 velocidades y es capaz de acelerar a 100 km/h en solo seis segundos.

Además, el presidente electo admitió que le gusta andar rápido en su Corvette. "No debería decir esto, pero me gusta la velocidad", contó en el programa Jay Leno's Garage, en 2016, cuando se subió a su auto favorito. "Llegué a poner este Corvette a 260 km/h y eso que me dijeron que solo podía alcanzar los 152 km/h", contó en los últimos días Biden, acerca del auto que extrañará manejar por un buen tiempo.