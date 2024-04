Joe Biden en Florida: criticó a Donald Trump y se pronunció sobre un polémico tema que divide a los estadounidenses

Escuchar

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó un acto en el estado de Florida, donde centró su intervención en uno de los debates que más polémica despiertan en ese país: los derechos reproductivos de las mujeres. En ese sentido, llamó a los votantes a proteger el acceso al aborto y criticó duramente a su oponente electoral, Donald Trump, a quien acusó de ser el “responsable de esta pesadilla”.

El discurso se desarrolló ante más de 200 invitados en el Hillsborough Community College, en la ciudad de Tampa. Allí, el mandatario se refirió específicamente a una nueva ley estatal que entrará en vigor el próximo 1° de mayo y que prohibe el aborto a partir de la sexta semana de embarazo en Florida. “Esta ley extrema va a afectar a cuatro millones de mujeres”, enfatizó. Asimismo, sostuvo que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo no debería depender de los gobiernos estatales.

Estados Unidos atraviesa un profundo debate sobre el derecho al aborto de cara a sus elecciones presidenciales Gayatri Malhotra / Unsplash

En esa misma línea, Biden aseguró que muchas mujeres se verían obligadas a viajar “miles de millas” para poder tener acceso a “cuidados médicos básicos”, porque los derechos reproductivos no se cumplen en los estados donde viven. Además, criticó el plazo establecido de seis semanas, ya que “muchas personas aún no saben que están en gestación” y no pueden decidir sobre sus cuerpos con toda la información correspondiente.

Joe Biden y Donald Trump: opiniones radicalmente opuestas sobre el derecho al aborto

La defensa de Biden sobre el derecho al aborto legal es acompañada por una “alerta” a los votantes sobre lo que pasaría si Trump volviera a asumir la presidencia. El líder del Partido Demócrata aseguró que un nuevo mandato del republicano generaría una prohibición del aborto legal no solo a nivel local, sino en todo el territorio nacional. Por su parte, prometió que, de ganar las elecciones y mantenerse en el poder, vetaría cualquier proyecto sobre este tema que se envíe el Congreso.

El presidente estadounidense Joe Biden defendió el derecho al aborto en un acto en el estado de Florida Alex Brandon - AP

Para finalizar el acto en Tampa, Biden aseguró que si hay una persona responsable de “esta pesadilla” que atraviesan las mujeres de Florida es Donald Trump. “Él lo reconoce y se jacta de ello”, dijo. En tanto, el demócrata llamó a cambiar esta ley de prohibición del aborto a partir de la sexta semana. “Esto no es inevitable, podemos pararlo cuando voten”, insistió.

Por su parte, Trump elogia con frecuencia el hecho de que la Corte Suprema anulara en 2022 la protección federal del derecho al aborto. Además, gran parte de sus votantes tienen un marcado pronunciamiento en contra de esta práctica y exigen una ley nacional que lo prohíba. Sin embargo, el expresidente sostiene que la jurisdicción debe seguir siendo de los estados.

Activistas por el derecho al aborto se manifiestan en Estados Unidos

En un video publicado en sus redes sociales, el líder republicano habló sobre el histórico fallo de la Corte Suprema de Roe vs. Wade y afirmó que eso sacó el tema del aborto “de las manos federales y lo llevó a los corazones, las mentes y el voto de la gente en cada estado”. “Muchos estados legislarán en forma diferente, muchos tendrán un número diferente de semanas o algunos tendrán enfoques más conservadores que otros. Al final del día, todo esto se trata de la voluntad del pueblo”, expresó.