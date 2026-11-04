Kaitlin Palmieri, 38 años, sufrió la muerte de su novio el día de su casamiento y descubrió algo terrible: “¿Solo quería la fachada del matrimonio conmigo? Lo que hizo no fue amor"

Kaitlin Palmieri experimentó una tragedia doble que marcó su historia personal de forma profunda. La mujer de 38 años vivió años de duelo tras la muerte de su prometido, Eric, apenas unas horas antes de su enlace matrimonial programado para agosto de 2020. Sin embargo, tres años después del fallecimiento, una revelación accidental transformó su recuerdo en una dolorosa decepción al descubrir que él sostenía una relación paralela con otra persona desde marzo de 2019.

El camino de la mujer hacia el compromiso estuvo lleno de obstáculos. En 2018, ella conoció a Eric mediante una plataforma digital de citas. Durante la etapa inicial del noviazgo, la joven compartió su doloroso pasado con él, marcado por la muerte de su anterior pareja, Mike, quien falleció en 2015 tras un accidente doméstico. Mike resbaló cerca de una piscina el día del cumpleaños número 30 de ella y murió seis días más tarde por una fractura cervical. Con la esperanza de reconstruir su vida, Kaitlin aceptó la propuesta de Eric en Central Park un año después de iniciar el vínculo.

Eric y Kaitlin se conocieron en una aplicación de citas

La mañana de la boda, el destino interrumpió sus planes. Eric murió a causa de un accidente cardiovascular derivado de una patología preexistente que ella desconocía. Según relató la protagonista al medio The New York Post, la situación la dejó paralizada. “Me sentí atrapada emocionalmente y no podía correr a ningún lado. Tenía tanta frustración y no sabía dónde ponerla. Él se había ido”, afirmó ante el citado periódico. Durante meses, ella recurrió a terapia y grupos de ayuda para procesar el impacto de una pérdida tan repentina y traumática en su vida.

No obstante, la verdad emergió de manera fortuita tres años más tarde. Una mujer desconocida publicó un mensaje en redes sociales durante el aniversario del natalicio de Eric, lo cual alertó a Kaitlin. Al observar la publicación, ella contactó a la autora y confirmó sus sospechas mediante capturas de pantalla. El material probatorio demostró que el hombre mantuvo una doble vida con esta persona desde marzo de 2019. Incluso, la evidencia reveló el intercambio de mensajes de tono sexual entre ambos apenas siete días antes de la fecha pautada para el casamiento.

La revelación destruyó la imagen que ella guardaba de él. Ante este escenario, la mujer expresó su escepticismo sobre la naturaleza del afecto que él le profesó. “Me pregunto si realmente me amaba. ¿Solo quería la estabilidad y la fachada del matrimonio conmigo? Porque lo que hizo no fue amor”, sentenció durante su entrevista con The New York Post. La traición significó un golpe más duro que la propia muerte, pues alteró por completo la narrativa del vínculo y su proceso personal de superación tras el deceso del hombre.

Horas antes de su boda, Keitlin se enteró de la muerte de Eric

En la actualidad, Palmieri decidió exponer su caso ante la opinión pública con el fin de brindar acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de engaño o duelos complejos. Su mensaje principal busca validar los sentimientos de las víctimas ante situaciones de deslealtad extrema. “Está permitido estar enojado y herido. No sientas que tienes que perdonar automáticamente a alguien porque murió”, declaró ante el medio estadounidense. Ella sostiene que el perdón no constituye una obligación moral frente a la muerte del otro, especialmente cuando existe un engaño sostenido y deliberado. Con esta postura, la mujer intenta cerrar un capítulo que, a pesar del tiempo transcurrido, volvió a abrir heridas profundas debido a la doble vida oculta que ahora define el recuerdo de su relación. El relato de Kaitlin Palmieri ilustra cómo la verdad, aunque devastadora, modifica de forma radical la manera en que los sobrevivientes procesan la pérdida y la figura de quienes fueron sus compañeros sentimentales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.