La banda de pop surcoreana BTS lanzó un juego para celulares

BTS , el célebre grupo de música popular surcoreana conocida como K-Pop acaba de lanzar su primer videojuego para celulares que incluye música original de la banda.

El juego se llama BTS World y los jugadores pueden optar por convertirse en alguno de los siete miembros de la banda para ir superando las diferentes misiones, transformarse en managers y construir nuevas historias de acuerdo a las decisiones que tomen con cada personaje.

BTS hizo su debut en 2013 con la canción "No More Dream". Desde entonces su influencia global no han parado de crecer y hoy están considerados como los "líderes de la nueva generación" según la revista Time.