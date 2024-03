Escuchar

Chris Martin y Kim Seok-Jin, más conocido como Jin, se unieron en 2021 para crear juntos el tema “My Universe”, el cual fue todo un éxito y debutó en el número uno del Billboard Hot 100. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió que la voz principal de Coldplay y el cantante de la banda coreana BTS estarían enemistados.

Pero lo que más llamó la atención en el ambiente artístico es que el distanciamiento sería por un extraño motivo. Todo comenzó cuando el grupo de fandom de BTS dio su punto de vista sobre aquella gran colaboración, a la que tildaron de excusa para que el icónico grupo británico pudieran ganar mayor influencia.

Chris Martín no estaba seguro de que la colaboración con BTS podría funcionar

Según recopiló Mail Online, la discusión surgió después de que la cantante estadounidense UMI, quien previamente colaboró con Jin, alentara directamente a los fanáticos del grupo de BTS a verla en la gira. Después de esto, acusaron al artista de utilizar a la banda de K-Pop para obtener más reconocimiento.

Cuando comenzaron a circular estos dichos contra el intérprete de “Viva la vida”, muchos fanáticos salieron a defenderlo. “Entiendo que Army esté enojado con las personas que intimidaron a UMI, pero comparar la colaboración de Coldplay es un ejemplo extremadamente pobre”; “Coldplay es una de las bandas legendarias de todos los tiempos, amplíen sus horizontes, muchachos, nunca han usado a BTS y Army para tener influencia... tienen millones de fans”; “Chris Martin no habla de BTS o Jin para perseguir influencia. Es por puro amor” y “Él no necesita al ejército para agotar las entradas de los conciertos. Lo han estado haciendo durante décadas, incluso antes de que BTS existiera”, fueron solo algunos de los comentarios que se visibilizaron.

Sin embargo, esta no habría sido la única disputa entre los cantantes. Vía la app Reddit, muchos usuarios se quejaron después de que los seguidores del grupo de BTS dijeran que el grupo de pop coreano logró popularizar “Fix You”, uno de los icónicos temas de la banda británica. Es que en 2021, luego de la colaboración entre ambos, los Brit Awards anunciaron que Fix You había obtenido triple platino, motivo por el que un seguidor de la banda coreana contestó: “Ahora es popular gracias a BTS, que hizo una hermosa portada en MTV Unplugged hace meses”.

Jin es el primero de la banda en ingresar al servicio militar obligatorio de Corea del Sur

Pese a las especulaciones que dejan ver un distanciamiento entre Martin y Jin, el artista coreano había anunciado que luego de My Universe le había regalado una guitarra con la firma “Worldwide Handsome Jin” (Jin, mundialmente hermoso, en español) en uno de los laterales. Aquel regalo fue significativo, ya que se encontraba entre los preferidos de Chris y se lo vio tocando el instrumento en varios de sus shows.

Además, Jin expresó en varias oportunidades su admiración hacia Coldplay, indicando que había agregado a su lista de reproducción de Spotify las canciones Fix You y The Scientist. Y, como si esto fuese poco, cuando en 2017 le preguntaron cuál era su canción favorita durante una entrevista de JBTV, respondió “Viva La Vida”, de Coldplay.

Al principio, Chris no estaba convencido de que una colaboración entre los dos grupos funcionaría. Así lo dijo en On Air With Ryan en 2021: “La idea fue sugerida por el mundialmente guapo Jin de BTS y yo pensé: ‘No sé cómo podría funcionar eso. Vamos a parecernos a sus entrenadores deportivos descoloridos en el costado’”.

“Entonces, un día, apareció la canción y fue como: ‘Oh, esta canción está destinada a nosotros y a BTS’, y ahora aquí estamos, sintiéndonos muy surrealistas, pero en una aventura increíble”, indicó en aquel entonces.